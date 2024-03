Meilleur PC portable Acer : quel modèle acheter en 2024 ?

Notre top 3 des meilleurs PC portables Acer

Acer, marque taïwanaise établie depuis 1976, s’est imposée comme un acteur incontournable sur le marché des PC portables, en proposant une large palette d’ordinateurs adaptés à tous les besoins et budgets. Des modèles d’entrée de gamme, comme la série Aspire, aux puissants PC gaming de la gamme Nitro et Predator, sans oublier les convertibles Spin et les ultra-portables Swift, Acer couvre toutes les attentes.

Malgré qu’il soit positionné derrière des géants comme Asus ou Lenovo en termes de ventes globales, sa popularité en France reste forte, grâce notamment à des produits innovants et à un service après-vente efficace, avec un centre de réparation 100% français à Angers. Particulièrement réputée pour sa marque Predator, dédiée aux amateurs de jeux vidéo, Acer se positionne comme un choix de prédilection pour les utilisateurs exigeants, qu’ils recherchent des appareils pour le gaming ou pour des usages professionnels.

Acer Aspire 3, le plus abordable

Acer Aspire 3 Le plus abordable

Ses performances suffisantes pour le quotidien…

Son excellent rapport qualité/prix

Sa connectique complète

Sa qualité d'affichage
Sa bonne autonomie On n'aime pas …mais qui atteignent vite leurs limites

…mais qui atteignent vite leurs limites
Sa webcam perfectible

Commençons notre sélection avec l’Acer Aspire 3, une option abordable et efficace pour tous ceux qui privilégient uniquement la bureautique, mais qui ne souhaitent pas pour autant faire de compromis sur la qualité. Ce modèle, avec son écran Full HD IPS de 15,6 pouces et son processeur Intel Core i3 de 11e génération accompagné de 8 Go de RAM, offre un compromis intéressant entre prix et performances. Il est également équipé d’un SSD de 512 Go qui lui garantit une réactivité très appréciable au quotidien.

Côté graphisme, il équipe la puce Intel UHD Graphics. S’il ne faut pas vous attendre à des miracles, il est bien suffisant pour un usage basique. Sa connectique complète (1 HDMI 2.1, 1 USB 3.2 type C Gen2 et 2 USB 3.2 Gen1) et sa webcam équipée d’un cache de confidentialité ajoutent également à son attrait. Et le tout est contenu dans un châssis léger de 1,7 kg, pour une belle mobilité.

Côté autonomie, il vous permettra de tenir facilement une journée loin du chargeur. L’Acer Aspire 3 est donc le modèle idéal pour les étudiants ou les professionnels nomades. Si vous avez un budget serré, ce laptop et son excellent rapport qualité/prix représentent le choix parfait.

Acer Aspire Vero 15, le PC portable écoresponsable

Acer Aspire Vero 15 Le PC portable écoresponsable

On aime Conception en plastique recyclé

Conception en plastique recyclé
Bon rapport qualité/prix

Bon rapport qualité/prix
Webcam de qualité

Webcam de qualité
Performances satisfaisantes

Performances satisfaisantes
Design très soigné On n'aime pas Autonomie trop faible

Autonomie trop faible
Écran perfectible

Pas beaucoup plus cher que l’Acer Aspire 3 on trouve la nouvelle mouture de l’Acer Aspire Vero 15. Ce modèle continue de souligner l’engagement de la marque vers une approche plus écologique de la technologie. Avec un châssis incorporant 40% de plastiques recyclés et des efforts faits pour réduire la consommation de matériaux polluants dans ses circuits imprimés, Acer montre ici son ambition de diminuer drastiquement son empreinte environnementale.

Malgré ces modifications, le Vero 15 ne perd pas en performance. Équipé d’un processeur Intel Core i5-1155G7 et de 16 Go de mémoire vive, il représente une option performante idéale pour le quotidien. Il est également équipé d’une dalle IPS de 15,6 pouces offrant une qualité d’affichage très satisfaisante.

Sa webcam 1440p est aussi un excellent point, elle offre une qualité supérieure à la moyenne des PC portables, même si la différence avec les caméras 1080p peut sembler minime. Si vous avez tendance à participer à de nombreuses visioconférences, elle devrait vous convaincre sans difficulté. Néanmoins, sachez que la batterie de cet Acer s’avère un petit peu décevante, promettant une autonomie juste suffisante pour une journée d’utilisation basique. En définitive, si vous n’avez pas besoin d’un monstre de puissance et que les questions d’écologies comptent pour vous, alors l’Acer Aspire Vero 15 est fait pour vous.

Acer Aspire 5, le bon rapport qualité/prix

Acer Aspire 5 Le bon rapport qualité/prix

On aime Bonnes performances

Bonnes performances
Autonomie généreuse

Autonomie généreuse
Belle conception

Belle conception
Bon rapport qualité/prix

Bon rapport qualité/prix
Webcam 1880p On n'aime pas Écran perfectible

L’Acer Aspire 5 se présente comme une option attrayante pour les consommateurs soucieux de leur budget, car il offre un bel équilibre entre prix abordable et performances satisfaisantes. Il est disponible dans différentes configurations mais le modèle que nous avons choisi est équipé du processeur Intel Core i5 1135G7 et de 16 Go de RAM. Il s’adapte très bien à divers besoins bureautiques et multimédias sans pour autant vider votre portefeuille.

Si son châssis majoritairement fait en plastique et son clavier un peu mou peuvent s’avérer quelque peu décevants, il se rattrape avec une autonomie impressionnante de près de dix heures et l’intégration d’un pavé numérique très pratique pour un usage bureautique. D’autres faiblesses sont présentes, cette fois du côté de l’écran. Un léger manque de luminosité se fait notamment sentir, mais il faudra être difficile pour ne pas trouver la qualité d’affichage très correcte pour le prix. L’Aspire 5 est donc une option solide pour ceux qui sont à la recherche d’un ordinateur performant à un prix contenu.

Ajoutons enfin que sa webcam 1080p garantit une qualité bonne qualité en visioconférence. En définitive, si l’Aspire 5 ne brille pas par une puissance exceptionnelle, il offre une expérience utilisateur globale très satisfaisante. Cela le positionne comme un concurrent sérieux dans sa gamme de prix, une référence pour les acheteurs économes à la recherche de fiabilité et de performances.

Acer Swift 5, le plus nomade

Acer Swift 5 Le plus nomade

On aime Excellent ultrabook

Excellent ultrabook
Bonnes performances pour tous les usages

Bonnes performances pour tous les usages
Autonomie généreuse

Autonomie généreuse
Connectique fournie

Connectique fournie
Format compact et léger On n'aime pas 60 Hz uniquement

60 Hz uniquement
Volet sonore décevant

Montons progressivement en gamme avec l’Acer Swift 5 qui s’avère être le modèle parfait pour les utilisateurs nomades en quête de légèreté. Cet ultrabook combine puissance, compacité et qualité d’affichage dans un châssis aux finitions des plus soignées.

Avec son processeur Intel Core i7 1260p, ses 16 Go de RAM et son SSD de 1 To, il vous offre d’excellentes performances, idéal pour un usage bureautique poussé et même pour profiter de quelques jeux vidéo modestes. Côté affichage, on trouve une dalle IPS LCD de 14 pouces assurant une belle qualité d’affichage. S’il ne dispose pas d’une carte graphique dédiée, on trouve tout de même l’Intel Iris Xe intégrée au processeur pour une qualité très satisfaisante. On regrette simplement que le taux de rafraîchissement de l’écran se limite à 60 Hz, mais pour un usage quotidien classique, vous ne ressentirez pas trop la différence.

Son châssis d’1,2 kg vous permettra de le transporter aisément. Entièrement en aluminium, il ne craint ni les chocs ni les traces de doigts. Son design est à la fois sobre et original, une chose est sûre il est très réussi. Terminons avec l’autonomie et la connectique, des points importants mêmes si secondaires. La batterie de 54 Wh vous permettra de tenir une dizaine d’heures avant d’avoir à le recharger. Et sa connectique compète se compose de 2 ports USB-C Thunderbolt 4, 2 ports USB-A, un port HDMI 2.1 et une prise casque. Peu de défauts viennent donc ternir le tableau de cet Acer Swift 5 qui se place comme étant un excellent choix.

Acer Nitro 5, le PC portable gaming abordable

Acer Nitro 5 Le PC portable gaming abordable

On aime Son rapport qualité/prix

Son rapport qualité/prix
Sa belle qualité d'affichage

Sa belle qualité d'affichage
Ses bonnes performances très satisfaisantes pour le gaming

Ses bonnes performances très satisfaisantes pour le gaming
Sa connectique complète

Sa connectique complète
Son châssis assez léger pour un laptop gaming On n'aime pas Autonomie limitée

L’Acer Nitro 5, modèle phare pour les amateurs de jeux vidéo à la recherche d’une solution abordable, se décline en plusieurs configurations pour s’adapter à divers budgets et besoins. Ce PC portable gaming ne lésine pas sur les caractéristiques techniques malgré son tarif compétitif. Il embarque une dalle IPS de 15,6 pouces offrant un taux de rafraîchissement de 144 Hz, d’un processeur Intel Core i5-12450H accompagné de 16 Go de RAM DDR5 et de 512 Go de stockage SSD. Et la présence d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4060 assure des performances solides pour une large gamme de jeux.

Bien que son design gaming assumé, avec des bords biseautés et un motif de lignes sur le capot, puisse diviser, ce modèle a l’audace de proposer de l’originalité pour un prix contenu. Sa connectique est complète, incluant divers ports USB, Thunderbolt 4, HDMI 2.1, un port Ethernet, et une prise jack. Toutefois, son autonomie, limitée à environ 4 à 5 heures, et son système de dissipation bruyant, bien qu’efficace, rappellent que le Nitro 5 est conçu pour les sessions de jeu à la maison plutôt que pour de la grande mobilité.

Le Nitro 5 d’Acer se distingue par un rapport qualité/prix attractif dans un secteur où les tarifs peuvent rapidement s’envoler. Son châssis imposant de 2,3 kg n’entame en rien la qualité d’ensemble et l’expérience de jeu proposée. Un excellent choix pour les gamers soucieux de leur budget.

Acer Predator Helios, pour les gamers exigeants

Acer Predator Helios Pour les gamers exigeants

On aime Ses excellentes performances

Ses excellentes performances
Son design gaming discret et réussi

Son design gaming discret et réussi
Sa connectique complète

Sa connectique complète
Sa belle qualité d'affichage

Sa belle qualité d'affichage
Son clavier RGB On n'aime pas Sa ventilation bruyante

Sa ventilation bruyante
Son autonomie limitée

Terminons avec l’un des modèles les plus haut de gamme du constructeur : l’Acer Predator Helios. Destiné essentiellement aux gamers, il s’impose comme un monstre de puissance avec ses composants de dernière génération et des performances surprenantes. Il équipe un processeur Intel Core i7 13700HX et d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4070, il offre une expérience de jeu optimale. Son écran QHD de 17,3 pouces, avec son taux de rafraîchissement impressionnant pouvant aller jusqu’à 165 Hz, promet une immersion totale et une grande fluidité.

Son design reste fidèle aux codes du gaming, avec un châssis imposant et un clavier RGB. Il est néanmoins assez passe-partout comparé à certains concurrents. Ses 3kg vous limiteront sur la mobilité, mais il reste facilement transportable. Ajoutons qu’il vient avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage SSD. Et sa connectique est très complète : 1 port HDMI 2.0b, 1 port mini-Display Port, 2 USB-A 3.2 Gen1, 1 USB-A 3.2 Gen 2, 1 USB-C 3.2 Gen2, un port 2,5 Gigabit Ethernet et un port mini-jack.

La contrepartie de sa puissance est un système de ventilation bruyant. S’il est nécessaire pour maintenir les composants à une température optimale, il est assez difficile à oublier. L’ensemble se voit porté par une autonomie légère qui, sans surprendre, rappelle les limitations habituelles des machines de cette catégorie. En résumé, le Predator Helios incarne un compromis entre portabilité, performances impressionnante et esthétique gaming.

👀 Qui se cache derrière la marque Acer ?

Fondée en 1976 à Taiwan, Acer est devenue l’une des marques les plus reconnues dans le monde de l’informatique, se positionnant comme un acteur majeur dans la production et la vente de PC portables, de PC fixe, d’écrans et d’autres périphériques informatiques. Connue pour son engagement envers l’innovation et la qualité, Acer s’est imposée sur le marché global en offrant une large gamme de produits qui répondent aux besoins de différents segments de consommateurs, des utilisateurs occasionnels aux gamers hardcore. Grâce à sa capacité à combiner technologie, design soigné et tarifs compétitifs, Acer continue de gagner le cœur des utilisateurs à travers le monde, tout en restant fidèle à sa vision d’apporter la technologie à tous.

💡 Comprendre les gammes de PC portables Acer

Acer a structuré son offre de PC portables autour de plusieurs gammes, chacune conçue pour répondre à des besoins et des préférences spécifiques.

La gamme Aspire est idéale pour les utilisateurs quotidiens, offrant un excellent équilibre entre performance et prix pour le travail et le divertissement.

est idéale pour les utilisateurs quotidiens, offrant un excellent équilibre entre performance et prix pour le travail et le divertissement. Les Swift et Spin s’adressent à ceux qui cherchent la portabilité et la polyvalence, avec des designs élégants, légers et souvent convertibles, parfaits pour les professionnels et les étudiants en déplacement.

et s’adressent à ceux qui cherchent la portabilité et la polyvalence, avec des designs élégants, légers et souvent convertibles, parfaits pour les professionnels et les étudiants en déplacement. Pour les créatifs et les professionnels exigeant des performances élevées, la gamme ConceptD propose des machines dotées de puissants processeurs, de cartes graphiques de haute qualité et d’écrans précis en termes de couleurs.

propose des machines dotées de puissants processeurs, de cartes graphiques de haute qualité et d’écrans précis en termes de couleurs. Enfin, pour les gamers, les gammes Predator et Nitro offrent des options allant du milieu à la haute performance, avec des systèmes de refroidissement avancés, des taux de rafraîchissement élevés et des cartes graphiques puissantes, assurant une expérience de jeu immersive.

Chaque gamme d’Acer vise à fournir des solutions adaptées à divers modes de vie et exigences, garantissant que chaque utilisateur trouve le PC portable répondant parfaitement à ses attentes.

🤔 Quelles sont les principales différences entre les gammes Predator et Nitro ?

Les gammes Predator et Nitro d’Acer sont toutes deux conçues pour les amateurs de jeux vidéo, mais elles ciblent différents segments du marché gamer. La gamme Predator représente le haut de gamme d’Acer dans le gaming, elle offre des performances exceptionnelles grâce à des composants de pointe, des systèmes de refroidissement avancés, et des écrans aux taux de rafraîchissement élevés, s’adressant ainsi aux gamers les plus exigeants et à ceux qui recherchent également une machine capable de gérer des tâches de création de contenu lourdes.

À l’opposé, la gamme Nitro se positionne comme une option plus abordable, visant les joueurs à la recherche d’un bon rapport qualité-prix. Bien que moins puissante que la gamme Predator, la série Nitro propose néanmoins d’excellentes performances pour la majorité des jeux récents, avec un design attrayant et une construction solide, ce qui en fait un choix idéal pour les gamers occasionnels ou ceux qui débutent dans l’univers du gaming sur PC portable.

