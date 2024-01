Meilleur casque sans-fil : quel modèle Bluetooth choisir en 2024 ?

Notre top 3 des meilleurs casques Bluetooth

Sony WH-CH520, le meilleur premier prix 49.99€ Voir 20€ Voir 39.99€ Voir 44.92€ Voir 45€ Voir 45€ Voir 49.99€ Voir 49.99€ Voir 49.99€ Voir 49.99€ Voir 56.76€ Voir 69.99€ Voir Plus d'offres Sony WH-1000XM4, le meilleur casque Bluetooth 218.37€ Voir 209.99€ Voir 219€ Voir 249€ Voir 249€ Voir 258.99€ Voir 258.99€ Voir 259€ Voir 259€ Voir 259.99€ Voir Plus d'offres JBL Tour One M2, le bon rapport qualité/prix 249€ Voir 229€ Voir 248.98€ Voir 248.99€ Voir 249€ Voir 249€ Voir 249€ Voir 249€ Voir 299.99€ Voir 502.65€ Voir Plus d'offres

Difficile de ne pas remarquer que les prises jack désertent peu à peu le marché high-tech. Aujourd’hui, rares sont les smartphones qui en possèdent encore une. Depuis les années 2000, c’est le Bluetooth qui est sur le devant de la scène. Investir dans un casque (ou bien des écouteurs) sans-fil est devenu un passage obligé. Et avec une popularité aussi grandissante, il n’est pas étonnant de voir fleurir de nouveaux modèles chez tous les constructeurs.

Que vous soyez un amateur de musique, un sportif, que vous cherchiez à vous isoler du bruit pour travailler dans un lieu public ou bien tout simplement le compagnon idéal pour passer des appels dans les meilleures conditions, il existe forcément un modèle fait pour vous. Le tout, c’est de le trouver. Pour vous aider dans votre quête du produit idéal, nous avons réuni pour vous les meilleurs casques Bluetooth de 2024.

À lire également : notre sélection des meilleurs casques audio pour jouer

Sony WH-CH520, le meilleur premier prix

Sony WH-CH520 Le meilleur premier prix 49.99€ Voir l’offre

20€ Voir l’offre

39.99€ Voir l’offre

44.92€ Voir l’offre

45€ Voir l’offre

45€ Voir l’offre

49.99€ Voir l’offre

49.99€ Voir l’offre

49.99€ Voir l’offre

49.99€ Voir l’offre

56.76€ Voir l’offre

69.99€ Voir l’offre On aime Belles finitions pour un casque entrée de gamme

Belles finitions pour un casque entrée de gamme Confortable tant qu'il n'est pas porté toute la journée

Confortable tant qu'il n'est pas porté toute la journée Très léger

Très léger Bonne autonomie On n’aime pas Qualité audio satisfaisante mais pas sensationnelle

Qualité audio satisfaisante mais pas sensationnelle Fonctionnalités basiques

Comme toujours, nous commençons notre sélection par un produit abordable et accessible au plus grand nombre. Nous avons choisi un modèle de chez Sony, constructeur réputé pour ses casques à réduction de bruit active haut de gamme tels que le WH-1000XM4. Ce modèle d’entrée de gamme n’embarque certes aucune fonctionnalité avancée, mais il va à l’essentiel, ce qui lui permet d’être affiché à un prix tout doux. Côté design et conception, même si on reste sur un plastique bon marché, c’est globalement plutôt réussi et le niveau de finitions est bon pour un casque de cette gamme de prix.

Avec ses coussinets assez épais et son poids de seulement 127g, il est confortable. Il faudra toutefois vous attendre à le sentir si vous le portez plusieurs heures d’affilée, surtout au niveau des cartilages. L’audio est bon sans être exceptionnel, tout juste ce à quoi on peut s’attendre à ce tarif. En revanche l’autonomie est étonnamment bonne, 50 heures environ. En résumé, un excellent produit entrée de gamme pour ceux qui recherchent un casque sans-fil pour un usage occasionnel.

Apple AirPods Max, le casque Bluetooth signé Apple

Apple AirPods Max Le casque Bluetooth signé Apple 579€ Voir l’offre

380€ Voir l’offre

519€ Voir l’offre

529.99€ Voir l’offre

539€ Voir l’offre

579€ Voir l’offre

579€ Voir l’offre

579€ Voir l’offre On aime Très beau design

Très beau design Excellente qualité sonore

Excellente qualité sonore Réduction de bruit active efficace

Réduction de bruit active efficace S’intègre parfaitement dans l’écosystème Apple On n’aime pas Autonomie un peu faible

Autonomie un peu faible Coque inutile

Coque inutile Prix vraiment inaccessible

Après les écouteurs, Apple a décidé de se lancer dans le marché des casques avec le très haut de gamme AirPods Max, un modèle circum-aural sans-fil qui propose une réduction de bruit active. Parfait pour les Apple addicts, mais il ne faudra pas avoir peur de mettre la main au porte-monnaie.

Commençons par le design, parce que c’est ce qui saute aux yeux. Le casque du géant californien est vraiment très beau, il sera difficile de le nier. Les finitions sont impeccables, les matériaux nobles et l’aspect global des plus réussi. Son revêtement en métal le rend assez lourd, mais rien qui gâche le confort qui, soit dit en passant, est très correct. Il faudra tout de même faire attention à l’usage, car les mouvements brusques ont tendance à le faire glisser.

Côté audio, le rendu est impressionnant, surtout quand on l’utilise avec des produits Apple, avec lesquels il a été optimisé. D’autant plus que cela vous permettra de profiter de certaines fonctionnalités réservées à l’écosystème de la marque, comme le multipoint par exemple, qui permet de faire basculer le son entre différents appareils. La réduction de bruit active est aussi une réussite. Et terminons avec le fait que son autonomie est de 20 heures environ. Cet AirPods Max est donc un excellent casque aussi qualitatif que design, mais est-ce qu’il vaut vraiment son prix ? C’est à vous de voir.

JBL Tour One M2, le meilleur rapport qualité/prix

JBL Tour One M2 Le meilleur rapport qualité/prix 249€ Voir l’offre

229€ Voir l’offre

248.98€ Voir l’offre

248.99€ Voir l’offre

249€ Voir l’offre

249€ Voir l’offre

249€ Voir l’offre

249€ Voir l’offre

299.99€ Voir l’offre

502.65€ Voir l’offre On aime Bon rapport qualité/prix

Bon rapport qualité/prix Polyvalent

Polyvalent Application JBL Headphones très pratique

Application JBL Headphones très pratique Bonne qualité audio

Bonne qualité audio Confortable On n’aime pas Réduction de bruit active moins efficace que la concurrence

Partons dans des eaux tarifaires un petit peu plus abordables avec ce casque signé JBL. S’il fait toujours partie du haut de gamme, il possède un rapport qualité/prix très intéressant, surtout si vous cherchez un compagnon de route durable. Et ce qu’on apprécie le plus chez lui, c’est sa polyvalence.

Il est en effet idéal pour passer des appels, écouter de la musique, regarder des films ou jouer aux jeux vidéo. L’application JBL Headphones permet d’utiliser un grand nombre de fonctionnalités qui vous permettront d’améliorer votre expérience d’écoute, dont un son spatial. À l’usage, le casque se contrôle via le dessus tactile de l’oreillette, ce qui est très pratique. Ajoutons qu’il dispose du multipoint ce qui vous permettra d’en profiter sur tous vos appareils.

Côté confort il n’y a rien à redire, il est à la fois léger et enveloppant. Son autonomie est d’une trentaine d’heures, ce qui est, là aussi, tout à fait satisfaisant. Il n’y a que la réduction de bruit active qui est loin d’être la plus performante du marché, mais ce n’est pas indispensable aux yeux de tous les utilisateurs. La majorité des performances a été mise du côté de l’audio. Il s’agit donc d’un excellent modèle haut de gamme qui propose des performances et des fonctionnalités très intéressantes pour son prix.

Sony WH-1000XM4, le meilleur casque Bluetooth

Sony WH-1000XM4 Le meilleur casque Bluetooth 218.37€ Voir l’offre

209.99€ Voir l’offre

219€ Voir l’offre

249€ Voir l’offre

249€ Voir l’offre

258.99€ Voir l’offre

258.99€ Voir l’offre

259€ Voir l’offre

259€ Voir l’offre

259.99€ Voir l’offre On aime Design et confort exceptionnel

Design et confort exceptionnel Qualité audio excellente

Qualité audio excellente Autonomie très généreuse

Autonomie très généreuse Pliable et facile à transporter

Pliable et facile à transporter Très bonne réduction de bruit active On n’aime pas Le prix assez élevé

Le prix assez élevé Absence de la technologie AptX

Passons maintenant à l’un des casques les plus populaires du moment, et à raison, le Sony WH-1000XM4, qui a lui-même succédé à l’excellent Sony WH-1000XM3. Entre qualité audio, design, confort et réduction de bruit particulièrement efficace, ce modèle de casque Bluetooth a tout pour vous plaire.

Des coussinets larges et confortables, un plastique noir mat de très bonne qualité, la possibilité de le plier afin de le transporter plus facilement, un poids très léger… La conception de ce casque Sony est vraiment des plus réussies. En résulte un confort exceptionnel. Vous n’aurez aucun mal à le porter pendant une journée entière. Et son autonomie de 30 heures vous permettra aussi de le faire sans aucune difficulté.

Mais c’est la réduction de bruit active qui vous surprendra le plus. L’appareil analyse son environnement environ 700 fois par seconde afin de vous proposer la meilleure réduction de bruit possible. Ajoutons à cela une parfaite gestion de la pression atmosphérique, pour vos trajets en avion par exemple, et on comprend pourquoi ce produit est le best-seller de la marque. Bien sûr, la qualité audio est irréprochable, que vous soyez audiophile, ou cinéphile. Sans aucun doute le meilleur casque Bluetooth de cette sélection.

Ajoutons que le modèle le plus récent est le Sony WH-1000XM5, mais en termes d’innovations et de rapport qualité/prix, il ne surpasse pas encore ce modèle.

Bose Quietcomfort, le concurrent du Sony WH-1000XM4

Bose Quietcomfort Le concurrent du Sony WH-1000XM4 299.99€ Voir l’offre

279.99€ Voir l’offre

299.99€ Voir l’offre

299.99€ Voir l’offre

299.99€ Voir l’offre On aime Excellente qualité audio

Excellente qualité audio Belles finitions

Belles finitions Confort au rendez-vous

Confort au rendez-vous Très léger

Très léger Autonomie généreuse (plus d'une journée)

Autonomie généreuse (plus d'une journée) Réduction de bruit active très efficace On n’aime pas Absence de détecteur de port

Bose fait partie des leaders sur le marché de l’audio, et en particulier des casques sans-fil. Ce modèle de chez Bose propose à la fois une réduction de bruit active très efficace, une excellente qualité acoustique et un grand confort. Idéal pour écouter de la musique, regarder des films et des séries ou converser avec vos amis.

Côté design et confort, Bose mise sur la simplicité et la sobriété. Les lignes sont simples, la couleur noir mat et la forme très basiques. En bref, il va à l’essentiel. D’autant plus que les finitions sont impeccables. Le confort est lui aussi excellent, notamment grâce à ses deux coussins circum-aural composés de mousse à mémoire de forme. En plus, il ne pèse que 240 grammes. Si vous avez l’habitude de porter votre casque toute la journée, soyez rassuré, vous ne ressentirez aucune gêne.

L’audio est, comme nous l’avons rapidement évoqué, excellent. Il fait preuve d’une certaine polyvalence en étant performant dans de nombreuses situations. Le micro quant à lui permettra à vos interlocuteurs de vous entendre de façon claire et distincte. Terminons avec la réduction de bruit active qui se place facilement parmi les meilleures du marché. En résumé, le Bose Quietcomfort est un produit réussi qui vous offrira confort et qualité d’écoute.

Bowers & Wilkins PX7 S2, le casque Bluetooth haut de gamme

Bowers & Wilkins PX7 S2 Le casque Bluetooth haut de gamme 333.19€ Voir l’offre

248.03€ Voir l’offre

305€ Voir l’offre

429.99€ Voir l’offre On aime Qualité audio excellente, immersive, équilibrée et précise

Qualité audio excellente, immersive, équilibrée et précise Réduction de bruit active efficace…

Réduction de bruit active efficace… Grand confort

Grand confort Multiples fonctionnalités (multipoint, USB-C, écoute en charge…)

Multiples fonctionnalités (multipoint, USB-C, écoute en charge…) Autonomie très généreuse

Autonomie très généreuse Application complète

Application complète Belles finitions et design réussi On n’aime pas Non pliable

Non pliable …mais moins que la concurrence

Terminons cette sélection avec un casque Bluetooth haut de gamme signé Bowers & Wilkins doté de toutes les fonctionnalités, et de la qualité, qu’on attend sur ce type de produit. Cette marque britannique ne fait pas partie des plus connues, surtout mise à côté de Bose et de Sony.

Au premier coup d’œil, on remarque un design qui change un petit peu de l’ordinaire. Tout en restant dans la simplicité, il propose un arceau flexible composé d’une branche unique qui lui confère un look singulier. Les écouteurs circum-aural sont ainsi pivotables à 180 degrés. On regrette simplement qu’il ne soit pas pliable. Heureusement qu’une coque rigide est fournie avec le casque pour le transporter en toute sécurité. Ce modèle n’est pas le plus léger du marché, 307 grammes, mais le poids est suffisamment bien réparti pour qu’il soit très confortable.

Passons à la technique. Côté audio, pas de surprise, la qualité est excellente. De même que celle de la réduction de bruit active, même si elle est moins performante que certains modèles de chez Bose ou Sony. L’autonomie proposée par ce casque est d’une quarantaine d’heures, ce qui est excellent. Ajoutons à tout cela une bonne gestion de l’aptX Adaptive, le Bluetooth multipoint, la prise en charge de l’USB-C, l’application Bowers & Wilkins Music complète et la possibilité de l’utiliser en charge, on comprend pourquoi son prix est élevé. C’est un excellent choix pour les audiophiles.

🤔 Quels sont les avantages des casques sans fil ?

Les casques sans fil présentent une série d’avantages considérables qui en font le choix parfait pour de nombreux utilisateurs. Tout d’abord, la liberté de mouvement qu’ils offrent est à considérer. Vous pouvez vous déplacer sans contrainte, que ce soit en écoutant de la musique, en passant des appels téléphoniques ou en regardant des vidéos. Plus besoin d’avoir votre téléphone dans votre poche ou dans votre main. Cela vous permet de rester actifs et mobiles tout en profitant de votre contenu audio.

Aussi, les casques sans fil éliminent les enchevêtrements de câbles, ce qui simplifie grandement leur utilisation au quotidien. Enfin, la technologie Bluetooth utilisée dans ces casques offre une connectivité stable avec une gamme d’appareils variée, allant des smartphones aux ordinateurs portables en passant par les tablettes, ce qui les rend polyvalents et adaptés à de nombreuses situations.

🎶 La qualité audio est-elle compromise avec les casques Bluetooth ?

La qualité audio des casques Bluetooth s’est considérablement améliorée au fil des années. De nos jours, de nombreux casques sans fil offrent des performances exceptionnelles, avec une restitution fidèle des basses, des médiums et des aigus. Certains modèles haut de gamme sont même dotés de technologies avancées telles que le codec aptX HD qui permet une transmission audio de qualité supérieure.

⚙️ Circum-aural, supra-aural ou intra-auriculaire ?

Lorsque vous choisissez un casque Bluetooth, l’une des décisions importantes à prendre concerne le style d’écouteurs. Il existe trois principales options : circum-aural, supra-aural et intra-auriculaire.

Les casques circum-auraux englobent entièrement vos oreilles, les enveloppant dans des coussinets. Ils offrent généralement un excellent confort et une isolation sonore de qualité, idéale pour une écoute immersive. Cependant, leur taille peut les rendre moins portables et plus encombrants.

englobent entièrement vos oreilles, les enveloppant dans des coussinets. Ils offrent généralement un excellent confort et une isolation sonore de qualité, idéale pour une écoute immersive. Cependant, leur taille peut les rendre moins portables et plus encombrants. Les casques supra-auraux reposent légèrement sur vos oreilles sans les entourer complètement. Ils sont souvent plus compacts et portables que les circum-auraux, mais peuvent parfois être moins confortables pour une utilisation prolongée.

reposent légèrement sur vos oreilles sans les entourer complètement. Ils sont souvent plus compacts et portables que les circum-auraux, mais peuvent parfois être moins confortables pour une utilisation prolongée. Les écouteurs intra-auriculaires se placent directement dans le canal auditif. Ils sont compacts, légers et faciles à transporter. Cependant, ils peuvent ne pas convenir à tout le monde en termes de confort, et leur isolation sonore dépend de l’ajustement dans l’oreille.

Le choix entre ces styles de port dépend de vos préférences personnelles, de l’utilisation prévue et de votre sensibilité au confort. Chaque option a ses avantages, alors prenez en compte vos besoins spécifiques lors de votre décision d’achat.

La réduction de bruit active (ANC – Active Noise Cancelling en anglais) est une technologie qui permet aux casques Bluetooth de filtrer et de réduire les bruits environnants, améliorant ainsi l’expérience d’écoute en isolant les utilisateurs des sons indésirables. Voici comment cela fonctionne :

Microphones intégrés : Le casque est équipé de microphones à l’extérieur et parfois à l’intérieur des oreillettes. Ces derniers captent les sons environnants, y compris le bruit ambiant indésirable.

Le casque est équipé de microphones à l’extérieur et parfois à l’intérieur des oreillettes. Ces derniers captent les sons environnants, y compris le bruit ambiant indésirable. Analyse du son : Les microphones captent les ondes sonores, qui sont ensuite analysées en temps réel par un processeur de traitement du signal. Ce processeur identifie les fréquences et les modèles sonores indésirables.

Les microphones captent les ondes sonores, qui sont ensuite analysées en temps réel par un processeur de traitement du signal. Ce processeur identifie les fréquences et les modèles sonores indésirables. Création d’un signal anti-bruit : Une fois que le processeur a identifié les bruits indésirables, il génère un signal audio en phase opposée, également appelé onde sonore destructrice. Ce signal anti-bruit est ensuite diffusé par les haut-parleurs du casque.

Une fois que le processeur a identifié les bruits indésirables, il génère un signal audio en phase opposée, également appelé onde sonore destructrice. Ce signal anti-bruit est ensuite diffusé par les haut-parleurs du casque. Annulation du bruit : L’onde sonore destructrice est diffusée simultanément avec le bruit environnant. Lorsque ces deux ondes se rencontrent, elles s’annulent mutuellement, réduisant ainsi le bruit indésirable.

Le résultat final est une réduction significative du bruit ambiant, ce qui permet à l’utilisateur de profiter de sa musique ou de ses conversations avec une grande clarté, même dans des environnements bruyants comme les avions, les trains ou les cafés animés. Il est important de noter que la qualité de la réduction de bruit peut varier en fonction de la technologie utilisée par le casque, de sa conception et de la performance de ses microphones et processeurs.