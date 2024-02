Meilleure enceinte Bluetooth portable : quel modèle choisir en 2024 ?

Notre top 3 des meilleures enceintes Bluetooth

JBL Charge 5, le bon rapport qualité/prix
Marshall Acton III, l'enceinte design pour la maison
JBL Clip 4, la plus compacte des enceintes

Si ces dispositifs Bluetooth sont présents sur le marché depuis bien des années maintenant, on constate que leur popularité ne décroît pas, bien au contraire. Les casques et les écouteurs séduisent, mais les enceintes, avec leur format compact et pratique, représentent une option idéale pour écouter de la musique en vacances, en soirée avec vos amis ou bien même chez vous. Que diriez-vous de profiter d’un bon podcast pendant que vous êtes sous la douche ? Ou bien sur le bord de la piscine ? Certains modèles sont en effet étanches.

C’est d’ailleurs là que le sujet devient épineux. Avec la multitude d’enceintes présentes sur le marché, il peut être vraiment difficile de faire votre choix. Nous avons réuni pour vous les modèles les plus performants actuellement disponibles, chacun présentant des forces et des faiblesses différentes, afin que vous trouviez celui qui correspond le mieux à vos besoins. Découvrez notre comparatif des meilleures enceintes Bluetooth.

Marshall Acton III, l’enceinte design pour la maison

Marshall Acton III L'enceinte design pour la maison

Design vintage très réussi Bonne qualité sonore

Bonne qualité sonore Belle puissance

Belle puissance Commande complète

Commande complète Application fournie en réglages On n’aime pas Fonctionne uniquement sur secteur

Fonctionne uniquement sur secteur Assez lourde et massive

Commençons avec une enceinte Bluetooth idéale pour votre intérieur : la Marshall Acton III. Il s’agit de la troisième itération de la célèbre gamme de la marque. Elle s’impose avec une esthétique vintage rappelant les amplificateurs d’antan. Cette version conserve l’identité visuelle emblématique de Marshall tout en introduisant une architecture acoustique renouvelée, notamment des tweeters orientés pour une scène sonore plus large et un système de compensation pour réduire les résonances indésirables.

Si nous la recommandons pour votre intérieur, c’est parce qu’elle ne possède pas de batterie et fonctionne uniquement sur secteur. L’Acton III offre une expérience utilisateur simple et fluide grâce à des commandes intuitives et à la possibilité de connecter simultanément deux appareils via le Bluetooth 5.2 multipoint. Il n’y a cependant pas de prise en charge de certaines fonctionnalités avancées telles que le multiroom ou les assistants vocaux.

Vous pouvez aussi la connecter via un câble jack, ce qui est rare et appréciable sur ce genre de produit. L’application Marshall complète très bien l’expérience en offrant des réglages supplémentaires et un égaliseur. En termes de performance audio, l’Acton III se distingue par un son puissant et une capacité à produire des graves profonds et précis. L’Acton III est recommandé pour ceux qui recherchent une enceinte de qualité pour leur domicile, simple d’utilisation, avec un rendu sonore des plus qualitatifs.

JBL Charge 5, le bon rapport qualité/prix

JBL Charge 5 Le bon rapport qualité/prix

Conception robuste Certification IP67

Certification IP67 Légère et facilement transportable

Légère et facilement transportable Excellente qualité audio

Excellente qualité audio Autonomie monstrueuse de 24h On n’aime pas Absence de micro (impossible de l'utiliser pour les appels)

La JBL Charge 5, dernière venue dans la famille des enceintes portables de JBL, s’affirme comme une évolution significative dans la continuité de la série Charge, reconnue pour sa robustesse et sa qualité audio.

Sur le plan du design et de la construction, la Charge 5 perpétue la tradition avec un aspect cylindrique et assez massif renforcé par un revêtement en plastique caoutchouteux et un tissu acoustique résistant, couronné par une certification IP67 pour une résistance à l’eau, au sable et à la poussière. Son poids juste en dessous du kilogramme la rend relativement facile à transporter. Cependant, elle se concentre exclusivement sur la connectivité Bluetooth, omettant toute autre forme de connexion filaire, ce qui pourrait décevoir certains utilisateurs.

La Charge 5 se révèle impressionnante sur le plan audio, grâce à une configuration acoustique offrant une sonorité transparente et riche, avec une excellente clarté même à fort volume. La qualité générale du son et sa dynamique sont remarquables. Ajoutons à cela qu’elle possède une autonomie généreuse de 24h, en plus de la connectivité Bluetooth multipoint. Tous ces atouts font de la Charge 5 une option solide pour ceux qui cherchent une enceinte portable alliant qualité sonore, robustesse et polyvalence.

Anker Soundcore Boost, la qualité sonore à prix abordable

Anker Soundcore Boost La qualité sonore à prix abordable

72.25€ Voir l’offre On aime Bon rapport qualité/prix

Bon rapport qualité/prix Belle qualité sonore pour son prix

Belle qualité sonore pour son prix Utilisable en appel

Utilisable en appel Fonction BassUp efficace

Fonction BassUp efficace Permet de recharger un smartphone On n’aime pas Pas de Bluetooth Multipoint

Pas de Bluetooth Multipoint Commandes assez minimalistes

L’Anker SoundCore Boost se positionne comme une enceinte Bluetooth fonctionnelle et abordable. Un excellent choix pour ceux qui cherchent une bonne qualité audio sans avoir à sacrifier leurs économies. Son design sobre et robuste est accompagné d’un revêtement en plastique caoutchouteux et d’une grille en tissu qui enveloppe presque entièrement l’appareil. Malgré sa résistance aux éclaboussures certifiée IPX5, l’absence de traitement hydrophobe sur le tissu pourrait être problématique. Prudence avec l’eau.

Sur le plan de la connectivité, la SoundCore Boost offre le Bluetooth 4.2 avec NFC pour une association facile. Notez qu’elle ne supporte pas la connexion multipoint. Les commandes de l’enceinte sont simples mais efficaces, avec un petit bémol concernant l’absence d’une fonction pour revenir à la piste précédente. Elle intègre aussi une fonction kit mains libres grâce à un micro intégré. L’enceinte sert également de batterie externe via un port USB Type-A.

L’atout majeur de la SoundCore Boost réside dans sa qualité audio. Elle présente une sonorité bien équilibrée et propre, avec une capacité à rester énergique même à bas volume grâce à la fonction BassUp. Cette fonctionnalité offre un coup de pouce significatif aux basses à faible volume. L’enceinte brille par son bon rapport qualité/prix. La SoundCore Boost d’Anker se présente donc comme une option solide pour ceux qui cherchent une enceinte Bluetooth à la fois fiable, abordable et performante sur le plan sonore.

Sony SRS-XG300, à transporter partout avec vous

Sony SRS-XG300 À transporter partout avec vous

Design pensé pour les voyageurs Idéale pour l'extérieure

Idéale pour l'extérieure Belle puissance sonore

Belle puissance sonore Bluetooth Multipoint

Bluetooth Multipoint Éclairage LED très sympa On n’aime pas Un peu lourde

Un peu lourde Kit mains libres raté

La Sony SRS-XG300 se distingue par son design moderne et cylindrique habillé d’un tissu acoustique gris anthracite ou gris clair. Elle possède d’une poignée en silicone intégrée qui facilite son transport, même si son poids de 3kg vous demandera un certain effort. Tout cela est complété par des effets lumineux LED très sympas pour les fêtes entre amis. Elle embarque la connexion multipoint, qui enrichit l’expérience utilisateur ainsi que de l’application Sony Music Center qui offre un accès à des réglages sonores poussés.

Sur le plan audio, cette enceinte Bluetooth est des plus convaincante, même si elle n’offre pas la meilleure qualité de cette sélection. Toutefois, la spatialisation et le dynamisme du son sont particulièrement appréciables en extérieur à des volumes élevés. Côté connectique, on retrouve une prise jack, un port USB-A et un port USB-C et toutes les commandes principales sont présentes. L’autonomie est d’une quinzaine d’heures.

Malgré quelques faiblesses à faible volume et une certaine limitation dans la personnalisation sonore due à un égaliseur très simplifié, la Sony SRS-XG300 demeure une excellente enceinte portable. Une option attrayante pour ceux cherchant portabilité, fonctionnalités, et qualité. Idéal pour créer une ambiance festive en extérieur.

JBL Clip 4, la plus compacte

JBL Clip 4 La plus compacte

Format compact hyper pratique Son puissant malgré sa petite taille

Son puissant malgré sa petite taille Autonomie généreuse

Autonomie généreuse Nombreuses couleurs disponibles

Nombreuses couleurs disponibles Mousqueton pour l'accrocher partout On n’aime pas Manque de clarté à faible volume

La JBL Clip 4, avec son design unique en forme de palet ovale et son mousqueton métallique, se distingue par son extrême portabilité et sa robustesse. Disponible dans une variété de couleurs, du classique noir aux teintes plus vives, cette mini-enceinte est conçue pour être emportée partout, qu’elle soit accrochée à un sac à dos ou posée sur une surface grâce à son piètement en silicone. Malgré son absence d’intégration avec l’application JBL Portable, limitant certaines fonctionnalités comme l’égalisation du son ou le mode Party Boost, la Clip 4 promet une utilisation simple et intuitive.

Sur le plan sonore, la JBL Clip 4 impressionne pour sa taille. L’équilibre sonore général est plaisant et favorise une restitution claire. Son format compact n’empêche pas cette enceinte d’offrir un son dynamique et de jouer fort. Elle permet de profiter de la musique dans divers contextes, notamment en extérieur.

En termes d’autonomie, la JBL Clip 4 est convaincante avec une durée de vie de la batterie proche des 10 heures. Son format miniaturisé, combiné à une performance audio respectable et une construction durable et étanche en fait la compagne idéale pour les déplacements fréquents, le tout à un prix très accessible. Elle représente donc un excellent choix pour ceux qui cherchent une enceinte Bluetooth légère, facile à transporter, et capable de fournir un son de qualité dans un format de poche.

Bose SoundLink Flex, l’enceinte étanche

Bose SoundLink Flex L'enceinte étanche

Étanche et résistante aux chutes (IP67) Facile à transporter

Facile à transporter Design moderne et finitions soignées

Design moderne et finitions soignées Bonne qualité sonore

Bonne qualité sonore Bluetooth multipoint On n’aime pas Quitte à faire une lanière, dommage qu'elle ne soit pas plus grande

Quitte à faire une lanière, dommage qu'elle ne soit pas plus grande Micro perfectible

Clôturons cette sélection avec la Bose SoundLink Flex qui propose une option parfaite pour les baroudeurs. Robuste et étanche (IP67), elle est disponible en trois coloris. Conçue pour une utilisation nomade, elle est facilement transportable grâce à une petite lanière présente sur le côté, sur laquelle vous pouvez accrocher un mousqueton par exemple. Résistante aux chutes et à l’eau, elle est idéale pour les sorties en extérieur à la plage ou au bord de la piscine.

Elle délivre une qualité sonore plus que satisfaisante, avec des basses puissantes et un son clair. La technologie PositionIQ ajuste la restitution sonore en fonction de la position de l’enceinte pour offrir une expérience d’écoute optimale dans toutes les situations. En termes de connectivité, elle mise tout sur le Bluetooth 4.2 sans possibilité de connexion filaire. Et elle embarque la fonctionnalité multipoint.

L’utilisation de la SoundLink Flex est intuitive, avec des commandes directes et une application dédiée offrant des options de personnalisation limitées mais utiles. L’autonomie, satisfaisante, atteint environ 12 heures. On regrette la charge un peu lente. En définitive, la SoundLink Flex se révèle être un choix judicieux pour ceux à la recherche d’une enceinte portable étanche, facile à utiliser et à transporter et délivrant une qualité sonore très correcte.

Pour choisir la meilleure enceinte Bluetooth, celle qui sera vraiment adaptée à vos besoins, commencez par évaluer ce qui est primordial pour que votre expérience d’écoute soit agréable. Vérifiez les spécifications telles la qualité audio, la puissance du son et la présence de basses profondes. Si vous comptez écouter de la musique en extérieur, vous n’aurez pas les mêmes besoins que si vous cherchez une enceinte pour votre salon.

La portabilité est un autre critère important : si vous prévoyez d’emporter votre appareil en déplacement, optez pour un modèle compact et léger, avec une bonne résistance à l’eau et à la poussière. Si vous êtes du genre nomade, la durée de vie de la batterie est aussi une donnée cruciale pour une utilisation prolongée sans recharge. Enfin, considérez des fonctionnalités supplémentaires telles que la possibilité de connecter plusieurs dispositifs, la présence d’un assistant vocal intégré ou la possibilité de répondre aux appels via un micro intégré.

👀 Quelle utilisation pour une enceinte Bluetooth ?

Les enceintes Bluetooth offrent une polyvalence remarquable, elles s’adaptent à diverses utilisations. Elles sont parfaites pour écouter de la musique à la maison, améliorant l’ambiance des réunions familiales ou de soirées entre amis. Grâce à leur portabilité, elles sont idéales pour les pique-niques, les journées à la plage ou les randonnées, permettant de profiter de votre playlist préférée partout avec vous. Les enceintes Bluetooth peuvent également servir d’extension sonore pour les ordinateurs lors de séances de visionnage de films ou de séries, ou encore pour améliorer l’audio lors de conférences téléphoniques, grâce à leurs microphones intégrés.

🛜 Quelle est la portée typique d’une connexion Bluetooth pour une enceinte ?

La portée d’une enceinte Bluetooth varie généralement entre 10 et 30 mètres en espace ouvert, sans obstacle. Cette distance peut être réduite par des murs, des meubles ou d’autres interférences. Les modèles récents, utilisant le Bluetooth 5.0 ou plus, offrent une portée et une stabilité améliorées, permettant une connexion fiable même à la limite de la portée spécifiée. Il est important de considérer l’environnement dans lequel l’enceinte sera principalement utilisée pour s’assurer que la portée de la connexion répond à vos besoins.

L’entretien et le nettoyage de votre enceinte Bluetooth contribuent à prolonger sa durée de vie et à maintenir une qualité de son optimale. Commencez par éteindre l’enceinte et débranchez-la de toute source d’alimentation. Utilisez un chiffon doux légèrement humide pour nettoyer la surface externe, en évitant l’eau autour des ports et des boutons. Pour les saletés plus tenaces, un chiffon imbibé d’une petite quantité d’alcool ménager peut être utilisé. Pour les grilles et les zones difficiles à atteindre, une brosse à poils souples peut être utile. Laissez l’enceinte sécher complètement avant de la rallumer.

Si vous avez une enceinte très portative et que vous la transportez partout avec vous, il est plus que nécessaire d’en prendre soin. La poussière, le sable et la pollution peuvent en effet l’endommager plus rapidement que si vous la gardez chez vous.

⚙️ Les enceintes Bluetooth fonctionnent-elles avec tous les types d’appareils ?

Les enceintes Bluetooth sont conçues pour être universellement compatibles avec une large gamme d’appareils dotés de la fonctionnalité Bluetooth, notamment les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables, et même certains téléviseurs. Cependant, il est important de vérifier la version Bluetooth de l’enceinte et de l’appareil avec lequel vous souhaitez la connecter pour vous assurer de la bonne compatibilité. Des différences de versions peuvent affecter la qualité de la connexion, la portée et les fonctionnalités disponibles.

