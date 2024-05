Meilleur hébergeur web : quelle solution d’hébergement choisir en 2024 ?

Notre top 3 des meilleurs hébergeurs web

Choisir un bon hébergeur est une étape à ne surtout pas négliger dans le processus de création d’un site web. Ce dernier peut en effet avoir une grande influence sur le développement de votre projet. Et sur votre visibilité en ligne. Plus votre hébergeur sera performant, plus votre site sera rapide, sécurisé et optimisé. Des aspects importants à la fois pour les visiteurs et pour les moteurs de recherche. Cependant, il n’est pas toujours facile de s’y retrouver parmi les offres, les options et les spécificités techniques de chaque hébergeur. Surtout si vous débutez.

Serveur mutualisé, Cloud, dédié. Classement Tier IV, Tier III… Le monde de l’hébergement web n’est pas réputé pour être le plus accessible. Cependant, une fois que vous aurez assimilé les notions de base, les offres proposées par les hébergeurs n’auront plus de secrets pour vous. C’est pourquoi nous vous proposons un guide des meilleurs hébergeurs web 2024.

Tableau comparatif des meilleurs hébergeurs :

Offre Stockage Datacenters Sous-domaine Trafic Email Certificat SSL Accès FTP

Garantie Prix Hostinger Single Stockage 50 Go NVMe France 0 Illimité 1 compte Inclus Inclus 30 jours 7,99€/mois The Wold by PlanetHoster Stockage

/domaine Illimité France Illimité Illimité Illimité Inclus Inclus 30 jours 6,00€/mois O2Switch Stockage

/domaine Illimité France Illimité Illimité Comptes Illimités Inclus Inclus 30 jours 4,20€/mois LWS Perso Stockage

/domaine 100 Go France 10 Illimité 10 comptes Inclus Inclus 30 jours 2,99€/mois OVH Starter Stockage

/domaine 1 Go France 0 Illimité 2 comptes Inclus Inclus 30 jours 1,19€/mois Ionos Plus Stockage

/domaine 250 Go France 10 000 Illimité 1 Inclus Inclus 30 jours 1,20€/mois

Hostinger, le meilleur hébergeur

Hostinger Le meilleur hébergeur Hostinger Single à 7,99€ On aime Des tarifs attractifs

Des tarifs attractifs Des datacenters NVMe en France

Des datacenters NVMe en France Service client joignable 7j/7 et 24h/24…

Service client joignable 7j/7 et 24h/24… La certification Tier VI

La certification Tier VI Migration gratuite

Migration gratuite Un large choix d'offres On n’aime pas L'obligation de s'engager sur le long terme

L'obligation de s'engager sur le long terme …mais uniquement via une chatbox

Hostinger est l’un des hébergeurs les plus populaires du monde. Aussi bien grâce à ses tarifs attractifs que pour ses excellentes solutions d’hébergement. Fondée en 2004, l’entreprise a très rapidement gagné en crédibilité et en popularité. Il s’agit en effet du prestataire le plus rapide du marché. Il s’adresse aussi bien à un public professionnel qu’amateur. Le siège de cette entreprise se trouve en Lituanie, mais elle possède des datacenters dans plusieurs pays, notamment les États-Unis, le Brésil, le Royaume-Unis ou même la France.

D’ailleurs, ces derniers ont reçu la certification Tier VI. Cela implique qu’Hostinger vous assure que votre site sera disponible 99,995% du temps. Si l’on se penche du côté du temps de chargement moyen, il est lui en dessous de 400 ms, ce qui est excellent. De plus, l’entreprise met à disposition de nombreuses fonctionnalités très appréciables comme des certificats SSL et un nom de domaine gratuits. Et si vous avez le moindre problème, le service client est joignable 24h/24, 7j/7. Et ce toute l’année avec un temps d’attente moyen de 2 minutes.

Hostinger propose un très large choix de serveur, si bien que vous trouverez forcément une offre qui répond à vos besoins. Ils ont des gammes de solutions variées pour tous les prix et tous les usages . Hébergement mutualité, VPS, WordPress ou sur le Cloud. Il propose même des fonctionnalités de création de sites web appuyée par IA. Les tarifs quant à eux sont assez agressifs. Une garantie de 30 jours satisfaits ou remboursés est pratiquée. L’entreprise propose aussi très régulièrement des promotions très intéressantes, pour les soldes ou pour le Black Friday. En contrepartie, un engagement sur plusieurs mois voire plusieurs années est souvent nécessaire. Malgré cela, Hostinger est selon nous le meilleur hébergeur web actuellement.

PlanetHoster, parfait pour un premier site

PlanetHoster Parfait pour un premier site PlanetHoster The World à 6,00€ On aime Une offre unique et claire

Une offre unique et claire D'excellentes performances

D'excellentes performances Des datacenters Tier III basés en France

Des datacenters Tier III basés en France Un nom de domaine garanti à vie

Un nom de domaine garanti à vie Prise en charge d'une centaine de CMS On n’aime pas Prix de base plus élevé que chez certains concurrents

Prix de base plus élevé que chez certains concurrents Certains suppléments sont payants

À l’instar de O2Switch, PlanetHoster possède aussi une offre unique d’hébergement web. Cette dernière, appelée The World, coûte 6,00 euros par mois et s’adapte aussi bien à ceux qui ne souhaitent créer qu’un seul site qu’à ceux qui ont besoin d’en héberger plusieurs. Les performances offertes par PlanetHoster sont excellentes. En termes de vitesse de chargement, il se place devant la majorité des hébergeurs avec une moyenne de 270 ms. Cette vitesse peut faire la différence, surtout si vous possédez un site d’une taille conséquente.

Les datacenters de PlanetHoster sont situés en France et au Canada, ce qui est, nous l’avons déjà vu, un très bon point. Ils sont gérés par l’entreprise elle-même et sont certifiés Tier III ce qui leur permet d’assurer une disponibilité supérieure à 99,93%. Mais PlanetHoster n’offre pas que ces avantages. En effet, l’hébergeur vous permet aussi de profiter d’un nom de domaine gratuit à vie, ce qui n’est pas rien. En plus de cela, vous bénéficier de certificats SSL gratuits eux aussi, d’un stockage et d’un trafic illimité ainsi qu’une migration gratuite. Difficile de demander plus pour 6,00 euros par mois.

PlanetHoster prend en charge une centaine de CMS différents dont WordPress, donc vous bénéficierez des meilleures performances possibles dans tous les cas. Et si vous en avez un jour le besoin, un hébergement Cloud est aussi disponible. Concernant le service client, ce dernier est disponible 24h/24 et 7j/7, ce qui est un très bon point. En résumé, PlanetHoster est un excellent hébergeur performant et convaincant à l’excellent rapport qualité/prix. Notez aussi qu’une offre gratuite est disponible pour vous permettre d’essayer leurs services mais elle ne mettra à votre disposition que 750 Mo de stockage.

O2Switch, la solution 100% française

O2Switch La solution 100% française O2Switch à 4,20€ On aime Une offre unique répondant à tous les besoins

Une offre unique répondant à tous les besoins Des datacenters basés en France

Des datacenters basés en France La certification Tier IV

La certification Tier IV Stockage illimité

Stockage illimité Prix attractif On n’aime pas Service client disponible uniquement en semaine

Service client disponible uniquement en semaine Aucune offre gratuite pour essayer les services

O2Switch est une entreprise française basée à Clermont-Ferrand fondée en 2003. L’ensemble de ses datacenters sont basés sur le territoire français. D’ailleurs, commençons par dire que ces derniers sont sous la certification Tier IV et vous garantissent donc une excellente fiabilité. Le temps de chargement moyen offert par O2Switch est de 500 ms, l’uptime quant à lui, c’est-à-dire la disponibilité du site, est de 99,99%. Il s’agit de l’un des hébergeurs les plus rapides actuellement. Du côté des infrastructures, PlanetHoster les renouvelle très régulièrement afin d’éviter toutes pannes. Il les donne ensuite à des écoles ou des associations.

Ce qu’il faut savoir à propos d’O2Switch, c’est qu’il ne propose qu’une seule offre d’hébergement mutualisé, mais adaptée à la majorité des besoins. Vous ne trouverez donc pas d’offre Cloud ou de serveur dédié chez eux. Ce minimalisme permet à tous d’expérimenter un hébergement qualitatif en ayant accès au stockage, au trafic, aux comptes FTP et aux sous-domaines de façon illimités. O2Switch veut en effet pour s’adresser aussi bien aux sites de tailles modestes qu’aux entreprises de grandes tailles.

Les utilisateurs peuvent joindre le support technique de 9h à 18h du lundi au vendredi pour tous types de problèmes, même les erreurs de configuration ou de webmastering. Le temps de réponse est très court et les techniciens sont capables de prendre le contrôle à distance pour vous dépanner. En résumé, O2Switch est un excellent hébergeur, et si vous visez un trafic français, choisir un hébergeur situé dans l’Hexagone est un avantage en termes de temps de chargement.

LWS, le moins cher des hébergeurs

LWS Le moins cher des hébergeurs

49.90€ Voir l’offre

49.90€ Voir l’offre On aime Les tarifs les moins chers du marché

Les tarifs les moins chers du marché Datacenters Tier III basés en France

Datacenters Tier III basés en France Nombreux services annexes (aide au référencement, à la création du site…)

Nombreux services annexes (aide au référencement, à la création du site…) Grand choix d'offres pour tous les besoins et tous les budgets On n’aime pas Service client joignable uniquement la semaine

Service client joignable uniquement la semaine Vitesse de chargement en dessous de certains concurrents

LWS existe depuis 1999, c’est l’un des hébergeurs web les moins chers du marché. Ils basent leurs serveurs en France, ce qui représente un avantage certain en termes de temps de chargement si vous cherchez à développer un site pour un public français. Ses datacenters, certifiés de niveau Tier III, garantissent une fiabilité importante et un taux de disponibilité de 99,95%. L’entreprise refroidit les infrastructures à 26 degrés avec des technologies de pointe et les renouvelle régulièrement pour éviter les pannes. Enfin sachez que la rapidité n’est pas le plus gros point fort de LWS, ses temps de chargement sont en effet légèrement inférieurs à ses concurrents, 950 ms en moyenne. Si la différence est minime pour un site de taille modeste, elle peut être importante pour de grandes entreprises.

Pour rattraper ce léger retard, LWS mise sur une grande gamme d’abonnements permettant de répondre à tous les besoins envisageables. Tous les CMS sont inclus, Linux aussi. On trouve des serveurs mutualisés, dédiés, sur le Cloud, VPS… Certains vont même jusqu’à proposer de l’optimisation de référencement ou même la création du site. Et toutes ses prestations sont à un tarif très abordable, ce qui en fait le meilleur en termes de rapport qualité/prix. L’hébergement est en plus, comme chez Hostinger, garanti pendant 30 jours satisfait ou remboursé.

Le service client est disponible du lundi au vendredi entre 09h00 et 19h00, le temps de réponse n’est pas des plus rapide, mais il est tout de même honorable et les techniciens répondront toujours à vos besoins. Dernier point important : la sécurité. Tous les plans bénéficient d’une protection anti-DDOS permettant au site de rester accessible même en cas d’attaque.

OVH, le meilleur pour les professionnels

OVH Le meilleur pour les professionnels OVH Starter à 1,19€ On aime Offres nombreuses et claires

Offres nombreuses et claires Datacenters Tier III et IV en France

Datacenters Tier III et IV en France Très performants pour les professionnels

Très performants pour les professionnels Accent mis sur la sécurité

Accent mis sur la sécurité Tarifs très abordables On n’aime pas Service client insuffisant si vous n'avez pas d'abonnement professionnel

Service client insuffisant si vous n'avez pas d'abonnement professionnel Stockage limité

OVH est l’hébergeur leader du marché français et européen. Ces datacenters sont en effet tous en France et gérés par l’entreprise elle-même. D’ailleurs, le plus connu est celui de Strasbourg qui a malheureusement brûlé en 2021. Cet incident n’empêche pourtant pas leurs serveurs d’être certifié Tier III et IV. OVH excelle particulièrement dans l’hébergement professionnel en proposant un important éventail de solutions, notamment du stockage Cloud. Côté performances, l’entreprise n’est peut-être pas aussi puissante que certains de ses concurrents comme Hostinger, mais elle reste convaincante. L’uptime est 99,99% sur une année, ce qui permet à votre site d’être disponible presque en permanence.

Et en ce qui concernant la rapidement de chargement des sites hébergés par OVH, le temps moyen est de 830 ms ce qui est honorable sans être exceptionnel. Si l’on se tourne du côté des fonctionnalités, elles ne sont pas des plus nombreuses, mais c’est aussi ce qui leur permet de pouvoir proposer des tarifs très attractifs. On note toutefois le trafic illimité, le nom de domaine offert la première année ainsi que des certificats SSL mis à disposition gratuitement. OVH offre aussi une protection anti-DDOS.

Terminons avec le support client, ce dernier est disponible du lundi au vendredi de 8h à 18h. Le temps d’attente est un petit peu long pour les particuliers, si bien qu’il est plus rapide d’ouvrir un ticket directement sur le site. Cependant avec un abonnement professionnel, c’est bien plus simple car vous bénéficierez d’un support personnalité. En résumé, OVH est un excellent hébergeur pour les entreprises, au rapport qualité/prix excellent.

IONOS by 1&1, l’hébergeur historique

IONOS by 1&1 L'hébergeur historique Ionos Plus à 1,20€ On aime Une offre vaste et complète

Une offre vaste et complète Des datacenters Tier III et IV en France

Des datacenters Tier III et IV en France L'accent mis sur la sécurité

L'accent mis sur la sécurité Un service client disponible 24h/24 et 7j/7

Un service client disponible 24h/24 et 7j/7 Une interface très agréable à utiliser On n’aime pas Des performances un peu en retrait

Des performances un peu en retrait Aucune offre gratuite pour essayer les services

Ionos, plus connu sous son ancien nom 1&1, est un acteur historique de l’hébergement sur Internet depuis 1999. L’entreprise se targue de n’avoir pas moins de 8 millions de clients à travers le monde entier. Ses 90 000 datacenters sont quant à eux répartis en France, en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis et au Royaume-Unis. Penchons-nous d’abord sur les performances. L’uptime relevé est de 99,98%, ce qui implique un taux de disponibilité excellent et une certification Tier III et Tier IV, un bon point.

C’est un petit peu moins bon du côté de la vitesse de chargement qui est de 880 ms. C’est loin d’être catastrophique, mais certains de ces concurrents font mieux. Ionos offre toutefois des avantages intéressants, notamment une interface très agréable à utiliser, une grande variété de solutions et des tarifs très compétitifs. Chaque plan bénéficie aussi d’un certificat SSL ainsi qu’une protection anti-DDOS. Vous l’aurez compris, la sécurité est l’un des points forts de Ionos.

Vous pourrez aussi bénéficier de service d’aide à l’administration et au référencement. Le service client est joignable 24h/24 et 7j/7 et vous n’aurez pas à attendre longtemps avec de joindre un conseiller. Vous pouvez aussi demander à être rappelé si vous le souhaitez. Globalement, Ionos est un excellent hébergeur, fiable et performant, qui saura répondre à vos attentes.

💡 Qu’est-ce qu’un hébergeur web ?

Un hébergeur web est un prestataire de service en ligne qui s’occupe de rendre votre site accessible. C’est lui qui gère à votre place le stockage de ce dernier sur des serveurs connectés à Internet 24h/24 et qui s’occupe de le rendre disponible auprès des internautes. Les hébergeurs web sont des entreprises spécialisées dans ce type de prestation qui vous offre différentes solutions s’adaptant à vos projets.

Un énorme site Internet d’entreprise regroupant des centaines et des centaines de pages n’aura pas les mêmes besoins d’un blog de particulier, ni en termes de stockage, ni en termes d’assistances techniques ou de puissance. C’est pourquoi plusieurs formules sont souvent proposées par les hébergeurs. Il existe d’ailleurs différents types d’hébergement : dédié, mutualisé, VPS et Cloud, que vous développerons un petit plus loin dans ce guide.

🤔 Pourquoi l’hébergement web est-il indispensable ?

Deux conditions sont indispensables pour ouvrir un site : enregistrer un nom de domaine afin que vous puissiez être trouvé par les internautes, et stocker le contenu du site quelque part sur Internet. Sans cela, il ne peut pas exister. L’hébergeur, c’est celui qui va vous permettre de cocher ces deux conditions. Vous pouvez imaginer cela comme une maison virtuelle pour votre site, vous avez besoin d’une adresse (pour que vos invités vous trouvent) et d’une pièce où stocker vos meubles (pour que vos invités restent) si vous souhaitez recevoir du monde.

👀 Quel type d’hébergement web choisir ?

Nous l’avons rapidement évoqué, il existe différents types d’hébergement web. Pour pouvoir vous y retrouver parmi les multiples formules proposées par les hébergeurs, voici un court résumé de ce à quoi il corresponde :

L’hébergement mutualisé

Il s’agit de l’une des solutions plus répandues. L’hébergement mutualisé se produit lorsque l’on héberge plusieurs sites Internet sur un même serveur. Ces dernières se partagent donc la bande passante, les processeurs, la RAM… Cela permet aux utilisateurs de faire des économies en profitant d’une prestation légèrement moins coûteuse. Évidemment, cela a ses inconvénients, le fait que les données de plusieurs sites web soient stockées sur le même serveur pose des questions de sécurité. Même si les incidents sont rares, les sites Internet contenant des ressources sensibles ne trouvent pas cette solution adaptée. De la même façon, puisqu’elle nécessite de partager les ressources, elle n’est pas non plus recommandée pour un site ayant énormément de trafic.

L’hébergement sur le cloud

C’est une formule d’hébergement relativement nouvelle. Ici les sites Internet sont stockés sur des serveurs interconnectés. L’avantage est qu’en cas de panne, vos données seront immédiatement transférées vers un autre serveur, sans risque de perte. De même, le stockage disponible sur le Cloud est souvent plus grand et plus rapide. Ils sont donc très avantageux, mais aussi beaucoup plus chers et dédiés à des sites d’importances.

Le serveur dédié

Cette solution est idéale pour les entreprises, car elle permet aux données d’un site Internet d’être stockées sur un serveur unique et dédiées à elles seules. Cette configuration empêche le partage de la bande passante et évite la mutualisation des données avec un autre site. C’est une solution avantageuse aussi bien en termes de puissance qu’en termes d’administration. Mais évidemment, cette solution a un prix et se destine surtout aux grosses entreprises ayant beaucoup de besoins.

⚙️ Quels sont les critères à prendre en compte pour choisir son hébergeur web ?

Choisir son hébergeur est une décision très importante, et choisir uniquement en fonction des tarifs ne suffit pas. Pour s’y retrouver parmi les nombreuses offres disponibles, il est important de pouvoir différencier les composantes de chacune. Voici les caractéristiques les plus importantes à prendre en compte :

Le stockage

Il est important de vous demander de combien d’espace votre site a besoin. Si c’est un site de taille modeste, toutes les offres, même les plus petites, devraient vous correspondre. En revanche, si vous comptez déployer un site de grande envergure, il faudra faire très attention à ne pas vous retrouver limité. Certaines solutions offrent un stockage illimité, cela peut vous permettre de ne pas avoir à changer d’offre, même si votre site grandit.

Ce n’est pas la seule caractéristique à prendre en compte lorsqu’il s’agit du stockage. Vous devez regarder s’il s’agit de disques SSD ou HDD. Les SDD sont en effet bien plus rapides, ce qui peut avoir un impact positif sur votre référencement, mais ils sont aussi plus chers.

OVH ROUBAIX DATA CENTER

Le service client

Si ce point ne vous semble pas important pour le moment, il le sera lorsque vous aurez besoin d’aide. Vous n’avez pas envie d’avoir à attendre de longues heures avant d’avoir une réponse à votre question ou d’être dépanné, surtout si vous possédez un site de e-commerce. Vérifiez donc la disponibilité du service client, certains le sont 24h/24 et 7j/7, ainsi que les avis des consommateurs.

La sécurité

Si vous pensez que les problèmes n’arrivent qu’aux autres, vous vous trompez. Soyez attentif à ce que l’hébergeur que vous choisissez fournisse des protections anti-DDOS ainsi que des certificats SSL. Il faut mettre la sécurité en avant dans toutes les offres, qu’elles soient petites ou grandes. C’est d’ailleurs le cas pour la grande majorité des fournisseurs.

🥇 À quoi correspondent les niveaux Tier 1, 2 3, et 4 ?

Le classement “Tier” permet de classer le niveau des datacenters d’un hébergeur en fonction de son taux de disponibilité mais aussi de sa sécurité, voici un aperçu :

Le niveau Tier 1 correspond à une disponibilité de 99,67% , l’interruption annuelle maximale est de 28 heures. Ce niveau implique aussi que le datacenter ne possède qu’un seul circuit électrique, un seul circuit de refroidissement et aucun composant redondant.

correspond à une disponibilité de , l’interruption annuelle maximale est de 28 heures. Ce niveau implique aussi que le datacenter ne possède qu’un seul circuit électrique, un seul circuit de refroidissement et aucun composant redondant. Le niveau Tier 2 correspond aux datacenters ayant un circuit électrique, un circuit de refroidissement et des composants redondants. La disponibilité du niveau Tier 2 est de 99,75% pour une interruption de 22 heures chaque année.

correspond aux datacenters ayant un circuit électrique, un circuit de refroidissement et des composants redondants. La disponibilité du niveau Tier 2 est de pour une interruption de 22 heures chaque année. Le niveau Tier 3 implique que le datacenter possède plusieurs circuits d’alimentation et de refroidissement. La disponibilité offerte est de 99,982% pour une interruption de seulement 1 heure et demie chaque année.

implique que le datacenter possède plusieurs circuits d’alimentation et de refroidissement. La disponibilité offerte est de pour une interruption de seulement 1 heure et demie chaque année. Le niveau Tier 4 est le plus élevé, cela signifie non seulement que les datacenters possèdent plusieurs circuits d’alimentation et de refroidissement ainsi que des composants redondants, mais aussi qu’ils sont équipés de bloc d’alimentation doublée et de plusieurs composants afin que l’un prenne le relais si l’autre est défaillant. L’interruption ne doit pas dépasser 48 minutes annuelles. C’est la garantie la plus haute.

🇫🇷 L’emplacement des serveurs a-t-il de l’importance ?

Il sera logique de penser qu’à l’heure de l’Internet mondialisé, l’emplacement des datacenters n’a aucune importante. Cependant, elle en a une. Un site français dont les serveurs sont basés en France chargera plus vite que si ses serveurs sont à l’autre bout du monde. C’est l’affaire de quelques secondes. Mais ces secondes ont une importance capitale aux yeux des moteurs de recherche qui vous référencent. Ne pas s’intéresser à la vitesse de chargement de son site, c’est risquer de perdre énormément de trafic, et donc d’être moins visible.

Si jamais vous avez envie ou besoin de changer d’hébergeur, que ce soit parce que vous avez trouvez une meilleure offre ou bien parce que celui qui héberge votre site ne vous suffit plus, alors sachez que c’est possible, c’est même une pratique très courante. La solution la plus pratique pour réaliser ce transfert, c’est de faire appel au service de votre nouvel hébergeur. Hostinger, O2Switch ou même Ionos propose cela. Très souvent, l’opération est même gratuite si en contrepartie vous prenez une offre chez eux. En revanche, il faudra vous attendre à ce qu’elle prenne quelques jours voire quelques semaines.

Vous pouvez aussi vous occuper de la migration vous-même en faisant une sauvegarde de vos données pour les copier dans la base de données du nouvel hébergeur. Sachez que c’est une manœuvre assez technique. Elle n’est clairement pas à la portée des débutants, mais qui vous permet d’avoir le contrôle total sur le transfert.

💶 Combien coûte un hébergement web ?

Le prix de ce service va évidemment dépendre de nombreux facteurs comme le type d’hébergement, le niveau de sécurité, les services et les options proposées, la quantité de stockage… Mais en moyenne, un hébergement mutualisé, ce qui est le plus souvent souscrit par les utilisateurs, devrait vous coûter entre 3€ et 9€ par mois. En revanche si vous souhaitez souscrire à un hébergement Cloud ou dédié, le montant moyen sera plutôt compris entre 30€ et 60€

🤑 Que penser des hébergeurs gratuits ?

Les solutions d’hébergement gratuites sont nombreuses sur Internet. Cela peut-être tentant pour vous de souscrire à l’une d’elles. Surtout si vous débutez et que vous ne savez si votre site va perdurer. Cependant, nous vous conseillons de ne pas les choisir. À part si vous souhaitez tester les services d’un hébergeur pendant un temps limité. L’hébergement web est un élément très important de la création d’un site web. Le négliger pourrait être dommageable aussi bien pour son aspect général que pour son référencement.

D’autant plus que la plupart des offres pour les petits sites ne coûtent que quelques euros par mois. Alors si vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté, il est préférable d’opter pour une de ces solutions abordables.

✉️ Messagerie : est-ce vraiment utile ?

La messagerie proposée par les hébergeurs web peut vraiment vous être utile dans votre quotidien professionel. Avoir une adresse email liée à votre propre nom de domaine donne une image beaucoup plus professionnelle à votre entreprise ou projet. Imaginez envoyer des emails depuis “votrenom@votresite.com” au lieu d’une adresse générique créé sur Gmail ou Outlook – cela inspire bien plus de confiance.

En plus, les hébergeurs proposent souvent des services de messagerie avec des fonctionnalités sympathique comme la protection contre les spams ou des filtres de sécurité, ce qui vous évite bien des tracas. Vous pouvez aussi gérer vos emails facilement depuis différents appareils, c’est idéal si vous avez une équipe qui travaille à distance ou en déplacement. Bref, un bon service de messagerie intégré à votre hébergement web est un vrai plus pour proposer des communications claires et professionnelles.