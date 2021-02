Super Mario 3D World + Bowser’s Fury déjà émulé sur Yuzu et Ryujinx

Vendredi dernier, la Nintendo Switch a accueilli le jeu Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour que l’émulateur Yuzu, qui a récemment reçu un patch améliorant nettement les performances sur de nombreux titres, soit en mesure de faire tourner le soft ; ce, dans de bonnes conditions.

Sur YouTube, la chaîne Canal Enchendo Linguiça a partagé une vidéo. On y découvre le jeu fonctionnant souvent à 60 images par seconde, avec quelques baisses de framerate toutefois. La configuration utilisée embarque un processeur Intel Core i5-3570, une carte graphique NVIDIA GTX 1660 et 8 Go de RAM.

Un résultat moins convaincant sur Ryujinx

Un autre émulateur de Nintendo Switch, Ryujinx, n’est pas en reste. En effet, il permet aussi de s’adonner à Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. L’utilisateur Haidi Retro Gaming a mis en ligne une vidéo 4K qui en témoigne. Néanmoins, malgré une configuration musclée (Core i7-9700KF, RTX 3090 et 32 Go de RAM) il y a pas mal de freezes.

