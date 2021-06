Windows 11 dévoile son interface avec un peu d’avance

À quelques jours de la très probable présentation de Windows 11 par Microsoft (le 24 juin lors d’un évènement baptisé « What’s Next for Windows »), plusieurs captures d’écran du système d’exploitation ont fuité. Celles-ci proviennent de différentes sources. Tom Warren du site The Verge les a rassemblées ; il livre aussi quelques courtes vidéos de présentation via son compte Twitter. Tom’s Hardware US confirme que les fuites sont authentiques. Cependant, nos confrères avancent qu’elles sont issues d’une version préliminaire, et donc susceptibles de légèrement différer des visuels de la version finale. Ces précisions faites, voici les images.

On constate d’emblée les transformations subies par le menu démarrer ; positionné au centre, il n’est pas s’en rappeler le Finder de macOS. Il est cependant possible de le repositionner à gauche pour retrouver un agencement un peu plus habituel. Pas de changement concernant l’horloge et la zone de notification en revanche.

Explorateur de fichiers, centre de notification et Windows Store

L’explorateur de fichiers conserve une disposition familière, mais les icônes arborent un nouveau design.

La capture suivante présente le centre de notifications, anciennement appelé centre d’action.

L’image qui suit montre le Windows Store, qui ne semble pas évoluer fondamentalement par rapport à celui de Windows 10. Sachant que Microsoft souhaite lui accorder plus d’importance qu’actuellement, on peut supposer qu’il aura droit à un ravalement de façade bien plus marqué.

Enfin, Microsoft a repensé l’application Xbox pour Windows 11.

Tom Warren a aussi partagé deux séquences animées sur Twitter.

this is the new Windows 11 startup sound

here's a first look at Windows 11. There's a new Start menu, rounded corners, a new startup sound, and more

Windows 11 ne se limiterait pas à des changements esthétiques, puisqu’il devrait également préparer le terrain aux prochains processeurs hybrides d’Intel (Alder Lake) et apparemment d’AMD dans quelques mois.

Dans l’absolu, l’essentiel de ces captures d’écran et de ces séquences nous rappellent plutôt les premiers éléments de Windows 10X, déjà dévoilés via le programme Windows Insider. Cette version alternative de Windows 10, prévue à l’origine pour les appareils à double écrans ou les PC hybrides, devait sortir dans le courant du printemps 2021. Elle a finalement été récemment annulée, mais devait concurrencer les Chromebooks, en se focalisant essentiellement sur les usages déportés dans le cloud.

Cette version « minimaliste » et épurée de Windows 10 devait reposer avant tout sur le navigateur web, avec l’impossibilité d’installer des logiciels classiques en conséquence. Il est encore possible de l’essayer à votre tour, en recherchant « emulator » sur le Microsoft Store, puis en cliquant sur « Windows 10X Emulator Image » parmi les résultats.

Dans son interface réinventée, Windows 10X centrait déjà les éléments de la barre des tâches. Le menu Démarrer occupait en revanche tout l’écran, avec un champ de recherche global, capable d’afficher des résultats issus de la liste de vos applications, des derniers éléments ouverts ou encore de vos documents stockés sur OneDrive, entre autres.

