Microsoft présente un PC de la taille d’un Mac mini, qui n’est pas vraiment un PC

Le nouveau Mac mini M4 d’Apple est une amélioration très intéressante par rapport à la version précédente de la dernière génération, ce que nous préférons, c’est très clairement son design ultra compact. Le Mac mini M4 ne mesure que 12 cm de côtés, ce qui en fait le plus petit Mac sur le marché. Combiné à la puissance de la puce M4 Pro, l’appareil est à mille lieues de la concurrence. Microsoft a également annoncé son nouveau PC Windows 365 Link, qui est un PC de bureau d’une taille comparable à celle du Mac mini M4, mais très différent.

Microsoft Windows 365 Link : le PC dans le Cloud

Microsoft a annoncé le nouveau PC Windows 365 Link lors de sa conférence Ignite 2024, à destination des développeurs et des professionnels de l’informatique. Extérieurement, le Windows 365 Link ressemble beaucoup au Mac mini M4. Il se compose d’un format compact avec le logo Microsoft au milieu, comme Apple qui place sa marque au milieu. Il dispose de plusieurs ports à l’arrière et propose pas mal de fonctionnalités sans fil également.

Bien que le Windows 365 Link soit très performant, il n’arrive pas à la cheville du Mac mini M4. Les deux appareils sont en effet très différents. Par exemple, le Mac mini avec puce M4 est un ordinateur à part entière avec des capacités hors ligne et en ligne. En revanche, le Windows 365 Link ne fonctionne qu’avec une connexion internet. Cela signifie que l’appareil diffuse une version de Windows via le Cloud au lieu d’exécuter un système d’exploitation localement sur l’appareil.

Le Windows 365 Link présente une configuration très sobre, contrairement aux Mac mini M4 et M4 Pro. Le PC dispose en effet de 8 Go de RAM et de 64 Go de stockage, mais le processeur Intel qui équipe l’appareil n’a pas encore été dévoilé.

Microsoft a adopté une approche unique avec Windows 365 Link, mais ce PC se montre pratique pour le monde de l’entreprise notamment. L’appareil est petit et se connecte à un écran externe à l’aide d’un DisplayPort. Il dispose également d’un port HDMI, de deux ports USB-A et d’un port USB-C. En ce qui concerne la connectivité, vous trouverez un port Ethernet et la prise en charge du WiFi 6E. Le Mac mini M4 est proposé à partir de 699€, soit seulement 350€ de plus que le Windows 365 Link. Vous pouvez consulter plus de détails sur l’appareil sur le site officiel de Microsoft .