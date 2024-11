Voici pourquoi le bouton de démarrage du Mac Mini M4 est situé sous l’ordinateur

Peut-être vous est-il arrivé de vous demander, mais pourquoi le bouton de démarrage du nouveau Mac mini est situé sous l’ordinateur ? Doté de la puce M4, ce dernier a fait une cure, pas de minceur, mais est devenu nettement plus compact. Avec ceci, un bouton de démarrage qui passe sous la machine, peu pratique selon certains utilisateurs.

Un bouton à la position peu pratique

Bien qu’il puisse être gênant d’éteindre ou de démarrer la machine avec ce bouton sous l’ordinateur, sur la droite précisément, deux cadres d’Apple expliquent pourquoi cette position existe et pourquoi ce n’est pas un problème pour les personnes qui ont soulevé la question en premier lieu.

La plupart des propriétaires de Mac mini n’éteignent jamais leur appareil et préfèrent le mettre en veille. Les responsables d’Apple expliquent que l’emplacement du bouton d’alimentation en bas a également été choisi en raison de la taille réduite de l’appareil.

Une explication d’Apple

Un créateur de contenu sur Bilibili, dont le nom traduit par la machine est « Film and Television Hurricane », s’est entretenu avec les dirigeants d’Apple Greg Joswiak et John Ternus, qui ont été interrogés sur la raison pour laquelle le bouton d’alimentation du Mac mini se trouvait en bas. Ils ont répondu que la taille réduite de l’appareil avait contraint la société à changer de position, ce qui en faisait l’emplacement idéal. Dans une récente vidéo de démontage de l’ordinateur compact, qui montre un dissipateur thermique en spirale, nous avons remarqué une minuscule carte mère séparée qui comprend la puce Wi-Fi et Bluetooth, probablement parce qu’elle prendrait beaucoup de place sur le reste du châssis.

Le fait qu’une deuxième carte logique ait dû être ajoutée à la configuration en dit long sur la volonté d’Apple et de ses ingénieurs de rendre le Mac mini aussi compact que possible sans compromettre ses performances. Les dirigeants d’Apple ont également déclaré que, malgré le changement de position du bouton d’alimentation, celui-ci est facile d’accès et que les utilisateurs n’ont qu’à y glisser leur doigt. Compte tenu de la conception de macOS, la plupart des propriétaires de Mac mini choisiront de mettre leur matériel en veille plutôt que de l’éteindre complètement.