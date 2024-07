Compatibilité logicielle des PC Copilot+ : Samsung tire la sonnette d’alarme, Microsoft reste silencieux

L’arrivée très médiatisée des PC Copilot+ et de leurs capacités en matière d’intelligence artificielle à grand renfort de NPU a suscité un engouement certain, mais le soufflet semble toutefois retomber peu à peu. Pire encore, un certain flou persiste quant à la compatibilité logicielle de ces nouvelles machines, notamment celles équipées des processeurs Snapdragon X de Qualcomm. Si Microsoft, à l’origine de cette nouvelle génération de PC, se montre rassurant, la prudence est de mise.

Une compatibilité x86 loin d’être parfaite

Samsung, l’un des premiers fabricants à proposer des PC Copilot+ avec son Galaxy Book4 Edge, a émis un avertissement à destination de ses clients coréens. Plus spécifiquement, la firme met en garde contre l’incompatibilité de certains logiciels courants, notamment des antivirus, des jeux populaires comme Fortnite et League of Legends, et même Google Drive et Adobe Illustrator.

Cette situation s’explique par l’architecture des processeurs Snapdragon X, basée sur la technologie ARM, différente de l’architecture x86 qui domine le marché des PC depuis des décennies. Pour pallier ce problème, Microsoft a développé un émulateur baptisé “Prism”, censé assurer une compatibilité transparente avec les logiciels x86. Cette émulation logicielle serait justement au cœur du problème.

L’utilisateur livré à lui-même ?

Microsoft s’est refusé à tout commentaire, renvoyant vers sa documentation existante, qui vante les mérites des PC Copilot+ et la compatibilité assurée par Prism. Qualcomm se contente quant à lui de rediriger vers des sites web collaboratifs qui recensent les logiciels compatibles avec les appareils Windows fonctionnant sur une architecture ARM. Les autres géants du secteur (Lenovo, HP, Dell et ASUS), restent de leur côté évasifs, renvoyant vers la documentation de Microsoft ou de Qualcomm.

L’avertissement de Samsung ainsi que le silence de Microsoft et des autres fabricants de PC jettent un gros doute sur l’efficacité de cet émulateur, et sur la performance réelle des logiciels x86 sur les PC Copilot+. Au final, cette situation soulève la question de la transparence et de la responsabilité des fabricants.

En l’absence d’informations claires et précises sur la compatibilité logicielle des PC Copilot+, les utilisateurs sont donc livrés à eux-mêmes et contraints de se tourner vers des sources d’informations non officielles. Si Microsoft affirme que “87 % du temps d’utilisation des applications aujourd’hui correspond à des versions natives ARM“, cela ne dit effectivement rien de la compatibilité réelle des logiciels x86, ni des performances de l’émulation.

