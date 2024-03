Microsoft voudrait imposer Bing aux utilisateurs de Google Chrome

©Microsoft

Si Microsoft est responsable du système d’exploitation le plus populaire du marché, Windows, l’entreprise ne se montre pas toujours “user-friendly”. En effet, le géant d’internet et de la tech ne se gêne pas pour enchaîner les pratiques commerciales douteuses.

Étonnamment, cela concerne la plupart du temps les produits sur lesquels la firme n’a que peu d’influence, comme son navigateur Edge ou son moteur de recherche Bing. Il semblerait que le fait que les utilisateurs aient la liberté de les utiliser ou non dérange Microsoft, qui souhaite les imposer à l’intégralité des usagers de Windows 10 et 11.

Évidemment, ce n’est pas toujours possible. De nombreuses entités protègent le consommateur, comme l’UE et son DMA qui ont récemment permis de désinstaller Edge et Bing sur l’OS de Microsoft. Pourtant, la firme de Redmond ne baisse pas les bras et, à l’image de sa dernière campagne de “harcèlement” des utilisateurs Edge, celle-ci s’attaque désormais aux utilisateurs de Google Chrome.

Microsoft veut imposer Bing

Le but est simple : imposer Bing comme moteur de recherche principal. Dans une mise à jour serveur, Microsoft souhaite inciter les utilisateurs Chrome à faire le changement. Encore une fois, cette initiative prend la forme d’un pop-up apparaissant vantant les mérites d’un Bing dopé à l’IA de l’entreprise, mais donnant également un accès gratuit à Chat GPT-4.

L’IA est d’ailleurs un domaine dans lequel Microsoft investit massivement. La prochaine mise à jour majeure de l’OS, Windows 11 24H2, devrait reposer en grande partie sur l’intelligence artificielle.

©Reddit

Il semblerait que l’apparition du pop-up ne soit pas liée directement à l’OS mais plutôt aux fichiers BCILauncher.EXE ou BingChatInstaller.EXE, ajoutés à certains systèmes. Si un utilisateur accepte la proposition, l’extension Bing est ajoutée à Chrome et les paramètres de recherche sont modifiés en conséquence.

Bien sûr, il s’agit là d’une démarche tout à fait inacceptable de la part de Microsoft selon certains utilisateurs. À la fois intrusive et dérangeante, elle risque de provoquer la colère de nombreux usagers.

Cependant, pour rassurer ses consommateurs, Microsoft précise que ce pop-up est unique. En effet, une fois fermé et l’offre refusée, celui-ci ne devrait plus apparaître à l’avenir. Néanmoins, rien n’empêche la firme de lancer une nouvelle campagne similaire à l’avenir. Il est probable que cela ne soit pas la dernière tentative de Microsoft de mettre en avant son moteur de recherche.

L’initiative de Microsoft ne va pas plaire à tout le monde

Capture ©Tom’s Hardware

Il faut noter que certains utilisateurs de Chrome ont d’abord pensé à l’infection par un malware comme source du pop-up, laissant ainsi le bénéfice du doute à Microsoft et Windows. Cependant, la firme a depuis confirmé qu’il s’agissait bien d’une initiative officielle.

Si cela pourrait être rassurant, cela n’est pas particulièrement bénéfique pour Microsoft. En confirmant sa stratégie, l’entreprise admet se mettre en position de “harcèlement” de ces usagers. Il est presque certain que cela déplaise fortement à ces derniers qui pourraient se détourner de l’entreprise si ce genre de situation se reproduisait à l’avenir.

Quoi qu’il en soit, Microsoft aurait probablement mieux fait de s’abstenir. Si dans l’absolu la firme laisse le dernier mot à ses utilisateurs, cette stratégie grossière reste particulièrement discutable et risque de faire baisser la côte de popularité du géant de Redmond.