Minisforum lance un mini-PC EliteMini CR50 équipé d’un APU AMD 4700S

Minisforum dévoile une nouvelle machine UCFF (ultra-compact form-factor), l’EliteMini CR50. Ce petit PC mesure 192 x 205,7 x 86,3 mm ; il héberge un AMD 4700S Desktop Kit. Pour mémoire, il s’agit d’une carte mère équipée d’un processeur AMD 4700S et de 16 Go de mémoire GDDR6. L’AMD 4700S possède 512 Ko de cache L1, 4 Mo de cache L2 et 8 Mo de cache L3. Sa fréquence Boost est de 4 GHz Concrètement, la puce sous architecture Zen 2, qui possède 8 cœurs / 16 threads, est un APU de PlayStation 5 recyclé mais privé de son iGPU RDNA2. En conséquence, il faut l’associer à une carte graphique dédiée.

Pour son Elite MiniCR50, Minisforum a opté pour une Radeon RX 550 ; vous pouvez d’ailleurs avoir un petit aperçu des performances délivrées par ce combo dans une précédente actu les comparant à celles du Core i7-11700 d’Intel. La Radeon RX 550 est une carte graphique commercialisée en 2017 dont vous pouvez lire notre test ici. Outre les composants susmentionnés, Minisforum a équipé son Elite MiniCR50 d’un SSD SATA 2,5 pouces de 256 ou 512 Go selon la configuration choisie.

Pas de Wi-Fi

Les options de connectivité se limitent à du filaire, puisqu’il n’y a pas de module Wi-Fi ; il faut composer avec l’unique port GbE RJ45. La connectique comprend aussi trois ports USB 3.2 (Gen2), un port USB 3.2 (Gen1), quatre ports USB 2.0. Les sorties d’affichage se composent d’un port HDMI (4096×[email protected]) et d’une paire de DVI-D (2560×[email protected]).

Enfin, comme vous le constaterez sur l’image ci-dessous, Minisforum a opté pour un système de refroidissement à trois ventilateurs : un pour le SoC, un autre pour la carte graphique, et un troisième pour les composants situés à l’arrière de la carte mère.

Comptez actuellement 629,57 euros pour le modèle avec SSD de 256 Go et 655,48 euros pour celui avec SSD de 512 Go.