Minisforum NAG6 : un Core i9-12900H et une Radeon RX 6600M dans un boîtier de 2,7 litres

Minisforum a révélé, lors d’un évènement au Japon, un nouveau mini-PC de la série Neptune ainsi qu’une mise à jour de son HX90G. Le fabricant proposera prochainement le NAG6, une machine associant un processeur Intel Core i9-12900H et une carte graphique AMD Radeon RX 6600M dans un châssis de seulement 2,7 litres.

Concernant le rafraîchissement du HX90G, cette référence appelée HX99G remplace le Ryzen 9 5900HX par un processeur AMD Ryzen Rembdrant, le Ryzen 9 6900HX, sous architecture CPU Zen 3+.

Minisforum NAG6

Le NAG6 est toujours en cours de développement ; quelques détails restent donc incertains. Pour le reste, ce mini-PC embarque un Core i9-12900H, soit un processeur Alder Lake à 14 cœurs / 20 threads (6 Performance-cores et 8 Efficient-cores). La puce d’Intel collabore avec une carte graphique mobile AMD, la Radeon RX 6600M. Basée sur le GPU Navi 23, cette carte graphique possède 28 unités de calcul, soit 1792 processeurs de flux, et 8 Go de GDDR6.

La diapositive fournie par Minisforum renseigne un volume de seulement 2,7 litres pour le boîtier. Pour la comparaison, le HX99G abrite la même carte graphique mais un processeur Ryzen dans un châssis un peu plus volumineux de 2,9 litres. Seulement ce PC refroidi ses composants grâce à deux ventilateurs, alors qu’il en faut trois au NAG6.

Pour le reste des spécifications de ce NAG6, le mini-PC proposera jusqu’à 32 Go de RAM et un stockage interne de 512 Go pour les versions préconçues (des modèles barebones devraient également être commercialisés). Lancement prévu en février 2023 au Japon.

Minisforum HX99G

Le HX99G est une mise à jour du HX90G, un mini-PC lancé en septembre dernier. Cette mouture délaisse le Ryzen 9 5900HX au profit d’un Ryzen 9 6900HX. Ce processeur est toujours un 8 cœurs / 16 threads. Il est toutefois basé sur l’architecture CPU Zen 3+ et embarque un iGPU RDNA 2 ; plus d’informations dans notre dossier consacré à cette série Ryzen 6000 Rembrandt.

Minisforum proposera ce HX99G à partir du mois prochain.

Source : PC Watch