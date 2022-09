Minisforum lance le mini-PC Neptune HX90G : Ryzen 9 et Radeon RX 6600M

Minisforum a enfin lancé son mini-PC Neptune HX90G, associant un Ryzen 9 et une carte graphique Radeon dédiée. Plus précisément, un Ryzen 9 5900HX et une Radeon RX 6600M ; deux composants normalement destinés aux ordinateurs portables. Ils sont soudés à la carte mère, donc n’espérez pas les changer.

Le Ryzen 5900HX est un 8 cœurs / 16 threads sous architecture CPU Zen 3. Au sein du Nepture HX90G, le processeur collabore avec la carte graphique Radeon RX 6600M, et non la RX 6650M comme nous le pensions. Présentée en juin 2021 la Radeon RX 6600M possède 28 unités de calcul / 1792 processeurs de flux et 8 Go de GDDR6. Elle délivre des performances de calcul en simple précision maximales de 8,77 TFLOPs. Selon Minisforum, ce duo permet de jouer confortablement à quelques jeux comme Elden Ring ou Assassin’s Creed Odyssey. Vous pouvez avoir un aperçu des performances de la Radeon RX 6600M avec un Ryzen 7 5800H via le test de TechSpot entre autres.

Caractéristiques

Concernant plus spécifiquement le Neptune HX90G, il possède un châssis mesurant seulement 20,5 x 20,3 x 6,93 cm. Deux systèmes de refroidissement, l’un consacré au CPU, l’autre au GPU, mobilisent des caloducs et leur propre ventilateur.

L’ordinateur héberge deux modules SO-DIMM pour un capacité maximale de 64 Go de DDR4 ; deux emplacements M.2 dont un en PCIe 4.0 x4. Pour le Wi-Fi, il faut ajouter une carte dans l’emplacement M.2-2230. Par ailleurs, la connectique comprend un port 2,5 GbE, deux sorties HDMI et deux DisplayPort, un port USB 3.2 Gen 1 Type-C, quatre ports USB 3.2 Type-A.

Toutes les caractéristiques sont consignées ci-dessous.

Le Minisforum Elitemini HX90G sera expédié à partir de la la mi-novembre à partir de 799 dollars (version Barebone) grâce à une remise de lancement ; le prix par défaut sera ensuite de 939 dollars. Sinon, la société propose aussi des modèle avec 16, 32 ou 64 Go Go de RAM et 512 Go d’espace de stockage. La première version coûte 909 dollars actuellement au lieu de 1069 dollars.