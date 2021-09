Minisforum présente son mini-PC EliteMini X500 équipé d’un Ryzen 7 5700G

Après l’EliteMini HX90 basé sur un Ryzen 9 5900HX le mois dernier, Minisforum étoffe sa gamme avec un autre mini-PC AMD : l’EliteMini X500. Pas de processeur mobile ici, mais un APU pour PC desktop, l’excellent Ryzen 7 5700G.

Vous pouvez retrouver toutes les informations et avoir un aperçu des performances du Ryzen 7 5700G dans le test qui lui est consacré. Rappelons brièvement qu’il s’agit d’un processeur 8 cœurs / 16 threads sous architecture Zen 3. Il affiche une fréquence de base de 3,8 GHz et une fréquence Boost de 4,6 GHz. Il possède 2 Mo de cache L2 et 16 Mo de cache L3. Son processeur graphique intégré mobilise 8 unités de calcul Vega cadencées à 2 GHz. Dans le cas de l’EliteMini X500, il prend place dans un boîtier de 154 x 153 x 62 mm, soit un volume de seulement 1,46 litre. Le mini-PC a un poids de 980 grammes. Par contre, en raison du TDP de 65 W de l’APU, Minisforum n’a pas opté pour un refroidissement passif : on distingue en effet une turbine occupant un bel espace sur une des photographies.

Le mini-PC T.Book MN45 renferme un APU Ryzen 5 4500U dans un boîtier de 0,88 L

Stockage, connectivité et tarifs

L’EliteMini X500 héberge jusqu’à 64 Go (32 Go x 2) de DDR4 au mieux. Il offre un emplacement M.2 2280 PCIe 3.0 ainsi qu’un M.2 2242 et un espace 2,5 pouces, tous deux en SATA 3.0. Une carte réseau préinstallée dans un slot M.2 2230 apporte du WI-FI6 AX200 et du Bluetooth 5.1. En matière de connectique, la machine propose notamment deux ports RJ45, du HDMI 2.0, quatre ports USB 3.1 Gen2, du jack audio… Le mini-PC fonctionne sous Windows 10 Pro.

Minisforum propose un EliteMini X500 avec 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go au prix de lancement de 723,16 euros actuellement contre 807,35 euros hors promotion ; un modèle équipé de 32 Go de RAM et d’un SSD de 512 Go au tarif de 807,35 euros au lieu de 891,53 euros ; enfin, une version avec 64 Go de RAM et un SSD de 512 Go à un prix de 899,95 euros plutôt que 1009,40 euros.