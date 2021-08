MSI présente son PC MAG Infinite S3, avec Core i7-11700 et RTX 3070

MSI ajoute une nouvelle référence dans sa gamme de PC Infinite, le MAG Infinite S3. Au programme : processeur Intel Rocket Lake-S de 11e génération et carte graphique NVIDIA GeForce RTX Ampere.

Plus précisément, la marque taïwanaise propose au mieux un processeur Intel Core i7-11700. Ce modèle est un 8 cœurs / 16 threads non overclockable. Il affiche une fréquence de base de 2,50 GHz et une fréquence Turbo de 4,9 GHz. Son TDP est de 65 W. Concernant la carte graphique, le MAG Infinite S3 embarque une GeForce RTX 3070 dans le meilleur des cas. Core i7-11700 et RTX 3070, nous sommes donc en présence d’un PC qui cible le milieu de gamme pour du jeu en 1440p selon MSI. Une donnée confirmée par le chipset de la carte mère : H510.

Alimentation 500W 80Plus Bronze

La carte mère ne propose d’ailleurs que deux emplacements mémoire et n’accepte donc que 64 Go de DDR4 au mieux. Pour le stockage, le PC propose un emplacement M.2 en SATA/PCIe 3.0 x4, deux emplacements 2,5 pouces et un emplacement 3,5 pouces. Pour alimenter cette configuration, MSI a misé sur un bloc modulaire de 500 W certifié 80 Plus Bronze.

Les options de connectivité comprennent du Wi-Fi 6E AX210, du Bluetooth 5.2 et un port 1 GbE. La connectique se compose notamment de ports USB 3.2 Gen1 Type-A et Type-C en façade, de quatre ports USB 2.0 Type-A et d’une paire d’USB 3.2 Gen1 Type-A à l’arrière, d’un port HDMI et d’un DisplayPort. Enfin, le boîtier mesure 446,97 x 173,8 x 407,17 mm et profite d’un peu de RGB Mystic Light.

MSI n’a pas communiqué le tarif en France. Vous pouvez consulter la page de présentation de ce MAG Infinite S3 en suivant le lien.