MSI : toutes ses cartes mères série 400 prendront en charge les Ryzen 5000

Du côté d’AMD, les choses sont claires depuis mai : les cartes mères série 400 (B450 et X470) seront compatibles avec les processeurs Ryzen 5000. La firme fournira un microcode AGESA aux fabricants en janvier prochain ; ensuite, libre à eux de mettre à jour leurs modèles avec de nouveaux BIOS s’ils le souhaitent. Mais il y a quelques jours, les déclarations d’un utilisateur sur Reddit, détenteur d’une carte mère Asus X470, ont semé le doute pendant quelques heures : l’individu dévoilait un mail de l’entreprise l’encourageant à acquérir une carte mère série 500. Asus a rapidement réagi et clarifié la situation : ses cartes mères série 400 prendront bien en charge les Ryzen 5000. MSI, peut-être pour éviter ce genre de mal entendu, vient d’annoncer que toutes ses cartes mères série 400 recevraient une mise à jour BIOS pour gérer le Ryzen 5000.

MSI précise que cette décision concerne toute sa gamme de cartes mères sur chipset X470 et B450, dans des variantes Max et non-Max. Pour le moment, en matière de calendrier, la marque mentionne une prise en charge en janvier. Elle donnera des dates plus précises pour chacune des références une fois qu’AMD aura livré le microcode AGESA.

Les Ryzen 5000 apprécieraient la DDR4-4000

Prise en charge à partir de janvier 2021

Logiquement, étant donné que les Ryzen 5000 débarqueront le 5 novembre prochain, ceux qui souhaitent acquérir et utiliser une nouvelle puce immédiatement devront l’associer à une carte mère série 500 (B550 ou X570) ; pour ceux qui envisagent simplement d’upgrader leur configuration actuelle sur chipset 400, inutile de se précipiter sur les processeurs Zen 3 dès leur sortie donc.

Par ailleurs, sachez que la mise à jour d’une carte mère série 400 pour lui octroyer la compatibilité Ryzen 5000 entrainera la fin de la compatibilité avec les Ryzen 3000 ; bien entendu, les cartes mères série 400 seront toujours limitées au PCIe 3.0.

Enfin, rappelons que les cartes mères de série 300 ne recevront, pour leur part, aucun nouveau BIOS pour les rendre compatibles Ryzen 5000.