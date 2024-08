La Switch 2 se fait désirer, la date de sortie plus éloignée que prévu

Encore inconnue, la date de sortie de la Switch 2 ne fait que s’éloigner. Un lancement en 2024 est improbable. Malheureusement, la fenêtre de sortie n’a toujours pas été dévoilée et la console de Nintendo ne serait pas commercialisée avant le printemps 2025.

La date de sortie de la Switch 2 reste un grand mystère. La future console hybride de Nintendo est particulièrement discrète et, hormis son existence, aucune information officielle n’est disponible.

Les joueurs qui attendent impatiemment cette machine inédite sont donc obligés de se tourner vers les rumeurs et bruits de couloir qu’il est possible de trouver sur internet. De temps en temps, une information permet d’en apprendre plus sur les fonctionnalités, comme le brevet des cartouches de jeu qui suggère une rétrocompatibilité potentielle.

Pour ce qui est de la date de sortie, en revanche, les informations du web sont extrêmement contradictoires. À l’origine annoncée pour sortir en fin d’année 2024, cette date est de moins en moins crédible. Un lancement de la machine l’année prochaine serait plus envisageable.

La sortie ne se ferait pas avant 2025, la Switch 2 n’étant pas prête. Malheureusement, de nouvelles rumeurs évoquent une disponibilité tardive, pas avant avril ou mai. C’est en tout cas ce que prétendent les interlocuteurs du dernier podcast de GameIndustry.

Pas de Switch 2 avant le printemps 2025 ?

Leur discussion évoque donc la sortie de la Switch 2 et réfute l’idée d’une sortie à la fin de l’année fiscale en cours (en mars) de Nintendo. Aucun développeur n’attendrait un lancement de la console à cette période. Même la fenêtre de sortie entre avril et mai est incertaine, ne s’agissant que d’un vœu pieux.

Alors que le géant japonais du jeu vidéo veut éviter une pénurie de Switch 2 à la sortie, cette dernière reste donc totalement inconnue. En général, Nintendo sort ses consoles à la rentrée, aux alentours de septembre et d’octobre. Ça a été le cas pour la N64, le GameCube, la Wii et la Wii-U.

Parmi les consoles de salon “modernes” de la firme, seule la Switch, première du nom, a été lancée en début d’année (le 3 mars 2017). Compte tenu du retard éventuel du prochain appareil, une date de sortie similaire n’est pas inenvisageable. Néanmoins, le créneau de commercialisation de la console actuelle pourrait également être un accident.

En somme, Nintendo aurait éventuellement deux fenêtres de sortie pour sa Switch 2 : le printemps ou l’automne 2025. Il faut espérer que l’entreprise accélère un peu la cadence et que ce soit la première option qui soit privilégiée.

Après sept ans de bons et loyaux services, il serait temps que la première Switch tire sa révérence. Si Nintendo veut user sa console jusqu’à la corde, celle-ci montre de vrais signes de faiblesse, la sortie prochaine de la nouvelle génération serait donc un bon moyen de renouveler l’expérience des joueurs.

Nintendo Switch Nintendo Switch 2 Processeur NVIDIA Tegra X1 NVIDIA Tegra Orin / T 239 GPU NVIDIA Maxwell NVIDIA Ampere Mémoire vive 4 Go de LPDDR4X 16 Go de LPDDR5X Écran 6,2 pouces LCD ou 7 pouces OLED ? Définition 1280 x 720 (portable)Jusqu’à 1080p (docké) Jusqu’à 4K(estimation) Date de sortie 3 mars 2017 2025 ?

