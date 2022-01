NVIDIA a relevé en douce les tarifs de ses GeForce RTX 3000 Founders Edition

Des hausses de prix comprises entre 4,7 % (RTX 3060 Ti) et 6,4 % (RTX 3090).

On ne vous apprendra rien, les prix de vente recommandés annoncés par AMD et NVIDIA pour leurs cartes graphiques sont loin d’être respectés depuis quelques mois, les tarifs pratiqués en boutique pour les modèles custom étant deux voire trois fois supérieurs. Ainsi, pour les cartes graphiques NVIDIA, l’une des solutions pour acquérir un GPU à son tarif préconisé consiste à passer directement par la boutique de l’entreprise (ou celles de quelques revendeurs sélectionnés) lorsqu’il y a un peu de stock. Désormais, il faudra débourser un peu plus qu’avant pour acheter une carte par ce biais : la société a décidé de rehausser les tarifs de ses RTX 3000 Founders Edition.

L’inflation touche l’ensemble de la gamme. Elle est de 5,5 % en moyenne, avec des disparités selon les références. Avec un prix désormais fixé à 1649 euros contre 1549 euros jusqu’à présent, la GeForce RTX 3090 est le modèle qui encaisse la hausse la plus importante (6,4 %). La carte la plus « épargnée » est la GeForce RTX 3060 Ti ; la version FE prend 20 euros, ce qui ramené à son tarif, représente une augmentation de 4,7 %.

Des hausses répercutées sur les modèles custom ?

Notez que ces nouveaux tarifs ne concernent que les Founders Edition. Les modèles custom coûtaient de toute façon déjà bien plus cher ; reste à voir si les partenaires répercuteront ces hausses. Les prix renseignés ci-dessous s’appliquent dès à présent dans l’eurozone. Une hausse est également prévue au Royaume-Uni.

