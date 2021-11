Les prix des cartes graphiques AMD et NVIDIA n’ont cessé d’augmenter depuis la rentrée

Le site 3DCenter étudie les variations de prix des cartes graphiques sur les marchés allemand et autrichien. À la mi-septembre, leur enquête montrait que les tarifs étaient repartis à la hausse depuis juillet ; une tendance qui a hélas perduré ces dernières semaines. En effet, si au 19 septembre, les cartes graphiques AMD et NVIDIA se négociaient, en moyenne, à respectivement 174 % et 170 % de leur prix de vente recommandé, elles s’affichent désormais à 201 % et 188 %.

Les cartes graphiques d’AMD se rapprochent ainsi des précédents pics observés en avril et mai (214 %) ; celles de NVIDIA ont encore une bonne marge, puisqu’elles avaient subi une très forte inflation (304 % du MSRP – manufacturer’s suggested retail price) à une période.

NVIDIA lancerait une GeForce RTX 2060 12G le 7 décembre, des GeForce RTX 3070 Ti 16G et RTX 3080 12G le 11 janvier

La plus forte hausse pour la RX 6800, suivie de la RTX 3060

Selon les données de 3DCenter, la Radeon RX 6800 est la référence ayant subi la plus massive hausse de prix au cours du dernier mois, tous modèles confondus. Pour l’offre de NVIDIA, la palme revient à la RTX 3060. Comme en témoignent les données regroupées dans les tableaux ci-dessous, certaines cartes comme les Radeon RX 6800, RX 6800 XT ou RTX 3060 coûtent actuellement plus du double de leur prix de vente recommandé.

Carte graphique RX 6600 RX 6600 XT RX 6700 XT RX 6800 RX 6800 XT RX 6900 XT Variation depuis le 10 octobre – 5 points 12 points 45 points 8 points 6 points MSRP 339 euros 380 euros 479 euros 579 euros 649 euros 999 euros Prix de vente réel 539-999 euros 619-849 euros 939-1520 euros 1499-1709 euros 1349-1690 euros 1399-2089 euros Différence par rapport au MSRP 59 % 63 % 56 % 159 % 108 % 40 % AMD

Source : 3DCenter.org