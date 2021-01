NVIDIA étrenne ses GFN Thursday et vous invite à la PC Master Night ce soir à 20H

En début d’année, NVIDIA a changé sa stratégie de communication concernant son service de cloud gaming GeForce Now. Dorénavant, la société divulgue en début de mois tous les jeux qui intègreront le catalogue pour les 30 ou 31 jours à venir ; avec quelques absents parfois, puisque « les choses vont vite » et « qu’il y a toujours des surprises » pour reprendre les mots de la société. Ainsi, à l’aube de cette nouvelle année, NVIDIA notifiait 23 jeux ; une liste non exhaustive, à laquelle sont venus ensuite se greffer des titres comme Hitman 3 et EverSpace 2. Par conséquent, chaque jeudi, l’entreprise rappelle voire met à jour les jeux à venir : une pratique désormais baptisée GFN Thursday, ou « Les Jeudis de GeForce NOW » en français. D’autre part, la société a inauguré hier un blog dédié au GeForce NOW.

Voici quelques explications de NVIDIA : « Qu’est-ce que le GFN Thursday, me direz-vous ? Et en quoi est-il différent de ce que nous faisons déjà ?

Excellentes questions. Le GFN Thursday est notre engagement permanent à fournir chaque semaine à nos membres des jeux PC et des mises à jour de qualité sur le service. Il coïncide également avec le lancement de notre blog dédié à GeForce NOW. […] le premier jeudi du GFN Thursday de chaque mois sera un grand jour. C’est là que nous partagerons les jeux que nous prévoyons d’ajouter à GeForce NOW tout au long du mois. Cependant, la liste ne comprendra peut-être pas tous les jeux qui sortiront dans le mois […]. Des jeux continueront d’être ajoutés chaque semaine, mais ce premier jeudi du mois vous donnera un aperçu de ce à quoi vous pouvez vous attendre tout au long du mois. »

Les 7 jeux ajoutés hier au GeForce Now

Hier, la firme a ajouté 7 titres, dont The Medium, à sa bibliothèque GeForce Now. Voici la liste :

The Medium (Steam, Epic Games Store)

Immortals Fenyx Rising Demo (Ubisoft Connect, Epic Games Store)

Beholder (Steam)

Caves of Qud (Steam)

Dyson Sphere Program (Steam)

Kathy Rain (Steam)

Neon Abyss (Epic Games Store)

Gods Will Fall (lancé vendredi sur Steam, Epic Games Store)

La PC Master Night ce soir

Dans un autre registre, NVIDIA nous rappelle que la PC Master Night aura lieu ce soir à partir de 20h. Cet événement, organisé en partenariat avec MSI et Cdiscount, sera l’occasion de gagner des cartes graphiques, des PC de jeux et des PC Portables.

L’entreprise promet « une soirée 100% gaming sur PC avec Wankil Studio (Laink et Terracid), Maghla, CYRILmp4, Lutti et C[h]rono », « une masterclass dédiée aux dernières technologies NVIDIA » au cours de laquelle « les invités seront mis à l’épreuve avec différents défis ». Enfin, des sessions de Fortnite, Minecraft et Ghost Runner sont également prévues.