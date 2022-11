NVIDIA publie un pilote Game Ready pour la sortie de la GeForce RTX 4080

Nous sommes le 16 novembre 15 heures, jour et heure de lancement de la GeForce RTX 4080. Si vous souhaitez acquérir cette carte graphique, vous devriez désormais pouvoir le faire auprès de NVIDIA et des principaux détaillants. Le tarif de la FE est de 1469 euros. Pour accompagner cette sortie, NVIDIA publie un nouveau pilote GeForce Game Ready.

© NVIDIA

Pour résumer, le pilote prend en charge davantage de jeux DLSS, y compris les nouveaux jeux DLSS 3. Il prépare les systèmes au lancement de Marvel’s Spider-Man : Miles Morales, titre qui sera disponible sur PC le 18 novembre, et à ceux de World of Warcraft : Dragonflight (28 novembre) et de Warhammer 40 000 : Darktide (30 novembre). En outre, le pilote supporte la mise à jour NVIDIA DLAA de Monster Hunter Rise : Sunbreak et la mise à jour DLSS 3 de WRC Generations – The FIA WRC Official Game. Enfin, le nouveau pilote “prend en charge la norme HDR10+ GAMING, et ajoute les améliorations DLSS 3 pour G-SYNC et VSYNC, CUDA 12, qui fait fonctionner la plateforme de développement logiciel AI de NVIDIA pour les développeurs STEM et logiciels, 12 nouveaux écrans de jeu compatibles G-SYNC, et 7 nouveaux profils GeForce Experience One-Click Optimal Playable Settings”.

NVIDIA détaille exhaustivement chacun de ces aspects ci-dessous.

Marvel’s Spider-Man : Miles Morales

“Marvel’s Spider-Man : Miles Morales passe à l’action sur PC avec le NVIDIA DLSS 3, DLAA, Reflex, les réflexions et les ombres en Raytracing. Le jeu profite de nombreuses fonctionnalités spécifiques au PC, dont le NVIDIA DLSS 3, le NVIDIA DLAA, NVIDIA Reflex, les reflets et les ombres en raytracing. Les joueurs équipés de GPU de la génération précédente peuvent utiliser la DLSS 2 Super Resolution dans le jeu.

Les GPU GeForce RTX 40 Series peuvent exploiter la puissance du DLSS 3 pour accélérer l’action de plus de 2 fois, leur offrant plus de 120 IPS en 4K. Les joueurs équipés de GPU de la génération précédente, qui utilisent la DLSS 2 Super Resolution, verront leurs performances augmenter de plus de 2 fois en 4K, avec les paramètres maximum et tous les paramètres de lancer de rayons réglés au maximum.”

© NVIDIA

Game Ready pour la bêta pré-commande de Warhammer 40 000 : Darktide et WRC Generations

“Warhammer 40 000 : Darktide sera lancé le 30 novembre, mais le 17 novembre, tous les joueurs PC ayant effectué une précommande numérique sur Steam et Windows Store recevront une invitation à la bêta de pré-commande de Warhammer 40 000 : Darktide. Lorsque la bêta de pré-commande sera lancée, elle sera chargée de technologies d’amélioration du jeu qui offriront aux joueurs GeForce RTX une expérience définitive.

Le NVIDIA DLSS 3 accélérera considérablement les performances, NVIDIA Reflex réduira la latence du système, ce qui rendra le jeu plus réactif, et les réflexions par Raytracing et l’éclairage par illumination globale feront passer vos graphismes au niveau supérieur.

Les fans du World Rally Championship seront ravis d’apprendre que le 16 novembre, WRC Generations sera mis à jour avec la prise en charge du DLSS 3, ce qui accélérera le nombres d’images par seconde sur les cartes graphiques GeForce RTX 40 Series. WRC Generations a été lancé avec DLSS 2 le 3 novembre.”

Plus de goodies et de mises à jour pour les jeux

“Need for Speed Unbound entre en action le 29 novembre avec DLSS 3.

La super résolution DLSS 2 arrive sur Forza Horizon 5 (disponible dès maintenant), Titan Station (disponible dès maintenant), Valkyrie Elysium (disponible dès maintenant), Ballads of Hongye (disponible dès maintenant), Frozen Flame (17 novembre), Evil West (22 novembre) et Gungrave G.O.R.E (22 novembre).

Monster Hunter Rise : Sunbreak ajoutera le NVIDIA DLAA dans une mise à jour qui sera lancée dans la 3e mise à jour de novembre.

NVIDIA Reflex est disponible dès maintenant dans A Plague Tale : Requiem, Call of Duty : Modern Warfare II, DOTA 2, Justice, Marvel’s Spider-Man Remastered, WRC Generations – The FIA WRC Official Game et SUPER PEOPLE.”

NVIDIA RTX IO, une suite de technologies permettant le chargement rapide par le GPU et la décompression des ressources de jeu, est désormais prise en charge dans notre nouveau pilote Game Ready pour DirectStorage 1.1 et RTX IO Vulkan Extensions sur les cartes graphiques RTX GeForce séries 20, 30 et 40. Pour en savoir plus, cliquez ici.

D’autre part, le nouveau pilote Game Ready :

Apporte un support officiel DLSS 3 pour VSYNC sur les moniteurs et téléviseurs compatibles G-SYNC et G-SYNC, afin que les joueurs puissent profiter d’une expérience réactive et sans larmes lorsqu’ils jouent ou capturent leur jeu.

Offre une expérience optimale dans World of Warcraft : Dragonflight.

Prend en charge la norme HDR10+ GAMING sur les cartes graphiques et les ordinateurs portables des séries GeForce RTX et GeForce GTX 16. Grâce à nos nouvelles instructions NVAPI v2 HDR, les développeurs peuvent ajouter le HDR10+ à leurs jeux, permettant aux écrans compatibles de profiter d’une reproduction plus précise des couleurs et de la luminosité.

Supporte la dernière version de CUDA, CUDA 12, qui alimente la plate-forme de développement logiciel d’IA de NVIDIA. Dans le cadre de cette plate-forme, nous annonçons la prise en charge de NVIDIA RAPIDS et de Learning Deep Learning, un logiciel de base et une ressource d’apprentissage essentielle. Ces logiciels n’étaient auparavant disponibles que sur Linux, mais ils sont désormais disponibles sur Windows 11 fonctionnant sur Windows Subsystem for Linux (WSL). Voir notre article de blog.”

NVIDIA vante ses pilotes GeForce Game Ready

Souris NVIDIA Reflex et écrans G-SYNC

“En novembre, sept nouvelles souris compatibles NVIDIA Reflex sont également disponibles. Elles fonctionnent de concert avec les moniteurs de jeu GeForce Experience et NVIDIA Reflex pour mesurer la latence du système de bout en bout, depuis le clic de la souris jusqu’à l’action en cours dans le jeu et son affichage sur votre écran.

© NVIDIA

Le nouveau pilote Game Ready ajoute la prise en charge de 12 nouveaux écrans compatibles G-SYNC :

AOC AG275QX

AOC AG325QX

AOC PD27S

AOC Q32G3WG3

ASUS PG42UQ

ASUS VG249QM1A

ASUS XG32UQ

Corsair 32QHD240

Eve ES07D02

Philips 27M1N5900

Philips TV FTV OLED907

Philips TV FTV OLED937″

Paramètres optimaux en un clic

Pour finir, le nouveau pilote Game Ready ajoute les paramètres optimaux en un clic de GeForce Experience pour :