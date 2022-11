Les très déconcertantes configurations minimales et recommandées de Warhammer 40 : Darktide

Le jeu Warhammer 40 : Darktide ne sortira qu’en fin de mois, le 30 novembre, mais ceux l’ayant précommandé peuvent actuellement tester la bêta. Le studio Fatshark a donc dévoilé les configurations minimales et recommandées pour profiter de son titre sur PC. Une fois n’est pas coutume, elles sont plutôt exigeantes, mais aussi incohérentes.

Pas grand-chose à signaler pour la configuration minimale, qui rime avec 30 images par seconde en Full HD / Low. Pour jouer dans de telles conditions, Warhammer 40 : Darktide nécessite un processeur Intel Core i5-6600 ou AMD Ryzen 5 2600 associé à une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 970 ou AMD Radeon RX 580 et 8 Go de RAM.

GeForce RTX 3060, GeForce RTX 2060 et Radeon RX 6800 XT dans le même sac

La configuration recommandée est plus problématique. Déjà, c’est la prescription pour du 60 IPS en Full HD / Moyen seulement, qui plus est avec du FSR ou du DLSS. Les exigences passent alors à du Ryzen 5 3600 ou Core i7-9700K pour le CPU. Côté carte graphique, c’est plutôt déconcertant : GeForce RTX 3060 ou GeForce RTX 2060… ou bien AMD Radeon RX 6800 XT. NVIDIA et les détenteurs de GeForce seront donc certainement ravis d’apprendre que RTX 2060 = RTX 3060 ; AMD, que sa Radeon RX 6800 XT équivaut à une GeForce RTX 2060. Par ailleurs, pour la RAM, tablez sur 16 Go.

Concernant l’opposition Radeon RX 6800 / RTX 2060, cette surprenante mise à égalité aurait éventuellement pu trouver un tout petit début de justification dans les capacités ray tracing des cartes ; ce n’est pas le cas. Fatshark communique trois configurations pour profiter du ray tracing, que nous vous laissons analyser. Nous remarquerons simplement que le studio semble oublier que les Radeon RX 6000 supportent aussi le DXR ; la Radeon RX 6800 XT, pour en revenir à cette carte, aussi bien que la GeForce RTX 3070 selon la plupart des tests.

Le jeu

Warhammer 40 : Darktide est un jeu en vue à la première personne dans lequel les joueurs affrontent des hordes d’ennemis contrôlés par l’IA.

“Reprenez la ville de Tertium aux hordes d’ennemis assoiffés de sang dans ce jeu de tir intense et brutal. Warhammer 40,000: Darktide est la nouvelle expérience de coopération par l’équipe primée à l’origine de la série Vermintide. Avec la chute de Tertium, les parias s’élèveront.”

