NVIDIA centralise les meilleures offres GeForce RTX

NVIDIA prend l’initiative de centraliser les meilleures offres GeForce RTX sur une page dédiée. La société la mettra à jour tous les jeudis à 15 heures.

L’entreprise explique : « Après plusieurs mois de difficultés d’approvisionnement avec des tarifs pouvant atteindre parfois 4x le prix public conseillé, les GeForce RTX sont de retour en stock avec des tarifs qui commencent peu à peu à devenir plus intéressants pour les joueurs et les créateurs. Que ce soit pour « upgrader » un PC vieillissant ou pour s’équiper d’une nouvelle tour avec une GeForce RTX, nous entrons dans une période qui est probablement la meilleure pour profiter enfin de tarifs raisonnables. Pour guider au mieux les joueurs et les créateurs, NVIDIA travaille avec ses partenaires pour identifier et proposer des offres intéressantes chaque semaine et met à jour une page dédiée (tous les jeudis à 15h) ».

Une RTX 3060 Asus à 449 euros, une RTX 3080 Ti MSI à 1459 euros

La société rapporte que « cette semaine par exemple, on peut y retrouver une Asus Dual GeForce RTX 3060 OC à 449 euros, soit le tarif le plus bas depuis bien longtemps pour une carte partenaire overclockée. Une carte parfaite pour les jeux en 1080P avec le raytracing, ou encore pour profiter de NVIDIA Broadcast. Une GeForce RTX 3060 propose des performances plus de 2X supérieure à une GeForce GTX 1060 dans le même segment énergétique pour les jeux sans raytracing.

Sur un autre niveau de prix et de performance, nous trouvons également la carte la plus puissante pour les joueurs, la GeForce RTX 3080 Ti avec un tarif plus raisonnable via une MSI GeForce RTX 3080 Ti Gaming X Trio a 1459 euros TTC. Une carte taillée pour le 2160P a plus de 60 IPS ! ».

Pour finir, NVIDIA précise que cette page ne se veut pas exhaustive pour toutes les offres du marché, mais qu’elle « permet d’avoir déjà un point de départ pour ceux qui cherche une solution ».