Pixel Fold 2: le smartphone pliable de Google changerait radicalement de design

Alors que Google à lancé son Pixel Fold récemment, l’entreprise serait en train de travailler sur un second modèle. Celui-ci pourrait sortir prochainement et pourrait apporter quelques changements. C’est ce que suggèrent les premiers visuels du smartphone qui viennent tout juste d’apparaître.

Pixel Fold ©Google

Alors que les Pixel Fold et Flip ont été commercialisés récemment, en 2023, Google prépare déjà la génération suivante. Celle-ci aurait même été repérée dans le code des Pixel Buds sous le nom de code “Comet” et pourrait bientôt être commercialisée.

Selon des informations récentes, le Pixel Fold 2 présenterait des ajustements significatifs par rapport à son prédécesseur. Des révélations autour du visuel du smartphone pliable donnent un aperçu des éventuelles modifications que pourrait apporter Google.

Le Pixel Fold 2 change de look

L’un des changements les plus visibles concerne la forme du Pixel Fold 2. Les images fuitées suggèrent que l’écran extérieur du Pixel Fold 2 sera plus étroit et long que celui de la première génération. Ce qui pourrait indiquer une approche différente dans la conception de l’appareil.

De plus, le rapport hauteur-largeur de l’écran interne semble se rapprocher davantage d’un carré. Un changement qui devrait avoir un impact sur l’expérience utilisateur en termes de visionnage de contenu et d’interaction avec l’appareil. Google pourrait avoir été adopté ce design pour faciliter l’utilisation d’application lors du passage en mode tablette.

Pixel Fold ©Google

Un autre changement majeur concerne le design de l’appareil photo. Contrairement aux modèles précédents de la gamme Pixel, qui arboraient une barre d’appareil photo, le Pixel Fold 2 semble opter pour une configuration d’appareil photo carrée dans le coin de l’appareil.

Cette nouvelle disposition pourrait être conçue pour offrir une esthétique différente tout en préservant les performances et la fonctionnalité de la caméra. Un aspect crucial pour de nombreux utilisateurs de smartphones modernes.

En revanche, il semblerait que la pliure, bête noire des constructeurs de smartphone pliable, soit bien visible. Sachant que le premier Pixel Fold est assez fragile du fait de sa nature pliable, il faut espérer que le Fold 2, lui, soit plus résistant.

Des similitudes avec les Pixel Phones à venir ?

Par ailleurs, des similitudes visuelles pourraient être présentes entre le Pixel Fold 2 et la série Pixel 9 à venir. Google en faisant ce choix pourrait contribuer à une cohérence esthétique au sein de la gamme Pixel. Des informations récentes suggèrent également que les Pixel 9 intégreraient un assistant virtuel dopé par Gemini. Cependant, il est encore trop tôt pour dire si le Pixel Fold 2 accueillerait un outil similaire.

Il est important de noter que ces informations sont basées sur des fuites et que le Pixel Fold 2 est encore en phase de test et de validation. Par conséquent, la conception finale du produit pourrait encore être sujette à des ajustements avant son lancement officiel.

Les premiers visuels du Pixel Fold 2 ont fuité et suggèrent un changement de design pour le smartphone.

L’écran externe serait plus étroit tandis que l’interne serait modifié pour faciliter l’utilisation des applications en mode tablette.

L’appareil photo va également changer, la barre serait remplacée par une configuration isolée en forme de carrée.

Source : Android Authority