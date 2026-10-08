Pour ses nouvelles tablettes, Amazon reprend tout depuis le départ, ça semble réussi

Amazon change sa gamme de tablettes et abandonne l’ancienne dénomination pour proposer quelque chose de nouveau, avec trois formats disponibles.

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Amazon renouvelle sa gamme de tablettes tactiles. L’entreprise abandonne l’appellation « Fire » au profit de la marque « Alexa Tablets ». La principale évolution de cette nouvelle génération réside dans l’intégration native d’Android et du Google Play Store, permettant un accès direct au catalogue d’applications de Google, dont YouTube.

Un design en aluminium décliné en trois formats

Conçus avec un boîtier en aluminium dont le design rappelle celui des iPad, ces appareils se déclinent en trois tailles : un modèle d’entrée de gamme de 8 pouces, une version de 11 pouces et un modèle nommé « Pro » de 12 pouces. Sur le plan logiciel, les tablettes intègrent un lanceur d’applications personnalisé conçu pour mettre en avant le service Alexa+.

Fiches techniques et prix des Alexa Tablet 8 et 11

L’Alexa Tablet 8 propose un écran de 8,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, 4 Go de mémoire vive et jusqu’à 128 Go de stockage. Elle est déclinée en trois coloris : graphite, rosette et teal.

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L’Alexa Tablet 11 est équipée d’un écran de 11 pouces à 90 Hz, de 8 Go de mémoire vive et de 128 Go de stockage au maximum. Elle ajoute deux options de couleur : matcha et améthyste.

Ces deux modèles fonctionnent avec un processeur à huit cœurs MediaTek 8189. Leurs tarifs s’établissent comme suit :

Alexa Tablet 8 : proposée à partir de 230 dollars pour la version de base de 64 Go avec publicités sur l’écran de verrouillage, ou 250 dollars sans publicité.

proposée à partir de 230 dollars pour la version de base de 64 Go avec publicités sur l’écran de verrouillage, ou 250 dollars sans publicité. Alexa Tablet 11 : affichée à partir de 330 dollars avec publicités, ou 350 dollars sans publicité.

affichée à partir de 330 dollars avec publicités, ou 350 dollars sans publicité. Pour ces deux modèles, l’extension à 128 Go de stockage coûte 50 dollars supplémentaires.

Alexa Tablet 12 Pro : des caractéristiques et des options avancées

Le modèle haut de gamme, l’Alexa Tablet 12 Pro de 12 pouces, est équipé d’un écran 2,8K au format 3:2 avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, de quatre haut-parleurs et d’un processeur MediaTek Dimensity 8400. Sa configuration de base comprend 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage.

Une version équipée d’un écran anti-reflet dit « nanomatte » est proposée en option. Cette déclinaison permet également d’augmenter la mémoire vive à 16 Go et le stockage à 256 Go. Amazon propose aussi des accessoires optionnels, notamment un stylet et un clavier.

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Contrairement aux deux autres modèles, aucune tablette de la gamme 12 Pro ne propose de publicités sur l’écran de verrouillage. La version de base de 128 Go est vendue à 500 dollars. L’option d’écran nanomatte ajoute 50 dollars au prix initial, tandis que la version supérieure (16 Go de RAM et 256 Go de stockage) est affichée à 680 dollars. Bien que plus chers que les anciennes tablettes Fire, ces prix restent inférieurs à ceux de la dernière tablette 12 pouces de Samsung.