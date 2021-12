Première apparition d’un processeur Raptor Lake à 24 cœurs / 32 threads dans un benchmark

Alder lake, la douzième génération d’Intel, propose des processeurs qui embarquent au mieux 8 P-cores (Golden Cove) et 8 E-cores (Gracemont), ce qui donne dans le meilleur des cas une configuration à 16 cœurs / 24 threads (les E-cores ne profitent pas de l’Hyper-Threading). La treizième génération, Raptor Lake, autoriserait deux fois plus d’E-cores et comprendrait ainsi des processeurs 24 cœurs (8+16) / 32 threads. Cette hypothèse avait été formulée en juin dernier dans une vidéo de Moore’s Law is Dead ; une soumission d’une puce Raptor Lake tend à la confirmer.

Komachi_Ensaka a déniché un tel processeur dans la base de données du benchmark BAPCO’s Crossmark. Une plateforme Intel RPL-S s’appuie sur une processeur à 24 cœurs physiques et 32 cœurs logiques. Il collabore avec une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070 et 32 Go de DDR5-4800. Il s’agit certainement d’un échantillon d’ingénierie à un stade de développement relativement précoce et donc doté d’un contrôleur mémoire inachevé. En l’état, les performances de la puce sont assez faibles, bien inférieures à celles des Ryzen 9 5950X (16 cœurs / 32 threads) et Core i9-12900K (16 cœurs / 24 threads).

Processeur Moyenne Productivity Creativity Responsiveness Core i9-12900K 2376 2255 2486 2430 Ryzen 9 5950X 1694 1672 1746 1609 Raptor Lake 1591 1451 1804 1442

Des processeurs Raptor Lake jusqu’à 25 % moins énergivores que les Alder Lake ?

De la douzième génération à la seizième

Cette génération Raptor Lake devrait débarquer fin 2022. Une période qui coïnciderait avec l’arrivée des Ryzen Zen 4 d’AMD gravés en 5 nm. Comme Alder Lake, Raptor Lake mobilisera le processus Intel 7 d’Intel (10 nm). Suivraient ensuite les générations Meteor Lake, Arrow Lake, Lunar Lake et Nova Lake.

Série Alder Lake Raptor Lake Meteor Lake Arrow Lake Lunar Lake Nova Lake Date de lancement 4T 2021 4T 2022 2T 2023 4T 2023 4T 2024 2025 Noeud de fabrication Intel 7 Intel 7 Intel 4 TBC TBC TBC Architecture P-Core Golden Cove Raptor Cove Redwood Cove Lion Cove Lion Cove Panther Cove Architecture E-Core Gracemont Gracemont Crestmont Skymont Skymont Darkmont Architecture graphique Gen12.2 Gen12.2 Gen 12.7 TBC Gen 13 TBC Nombre maximal de coeurs Cpu 16 (8C+8c) 24 (8C+16c) TBC 40 (8C+32c) TBC TBC Socket LGA1700 LGA1700 TBC TBC TBC TBC Support mémoire DDR4/DDR5-4800 DDR4/DDR5-5600 DDR5 TBC TBC TBC PCIe Gen PCIe 5.0 PCIe 5.0 PCIe 5.0 TBC TBC TBC Intel Core Series 12e Gen Core 13e Gen Core 14e Gen Core 15e Gen Core 16e Gen Core 17e Gen Core

Sources : VideoCardz, Tom’s Hardware US