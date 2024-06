PS5 : l’émulation désastreuse des jeux PS2 met-elle en danger la rétrocompatibilité PS3 ?

PlayStation 3 ©Nikita Kostrykin via Unsplash

Parmi les nombreuses fonctionnalités de la PS5 l’une d’elles manque encore à l’appel : une rétrocompatibilité de qualité avec les jeux des générations précédentes à celle de la PS4. Sur ce sujet Sony accumule du retard sur la concurrence.

Les Xbox Series S et X permettant de jouer à des titres du catalogue de la console originale, de la 360 et de la Xbox One depuis quelque temps déjà. La ludothèque de la PS5, elle, ne le permet que très peu. Pourtant la rétrocompatibilité ou l’émulation est un bon moyen de garder en vie des franchises parfois très populaires.

Malheureusement à part les jeux PS4 et quelques jeux PS2 et PS3 (et même PSP) via l’abonnement PS Plus Premium Sony ne semble pas s’intéresser à ces pratiques. Des rumeurs évoquent une rétrocompatibilité de certains jeux PS3 (en version physique) sur la console de neuvième génération mais rien n’est encore officiel.

De plus compte tenu des performances des jeux PS2 disponibles sur PS5, l’émulation de la septième génération pourrait ne pas être sans défaut. En effet le verdict est tombé : l’émulation de Tomb Raider : Legend et de Sly Cooper sur la console actuelle laisse à désirer.

Tomb Raider: Legacy ©Digital Foundry via YouTube

L’émulation PS2 laisse à désirer

Selon des tests de Digital Foundry la pratique de l’émulation serait de très mauvaise qualité notamment en ce qui concerne l’aspect graphique des titres PS2. Pour ce qui est de Tomb Raider : Legacy l’image de l’émulation PS2 semble floue sans que cela soit causé par la résolution.

Selon Digital Foundry ce problème serait lié à de mauvais choix concernant le traitement de l’image. Différents modes visuels sont disponibles afin d’améliorer le rendu visuel du jeu comme un filtre CRT devant imiter les graphismes affichés sur d’anciens moniteurs (TV cathodiques etc.).

Malheureusement eux aussi sont d’une qualité discutable et le rendu final paraît médiocre. Pour ce qui est des performances en jeu, les options NTSC et PAL et leurs modes respectifs 60 Hz et 50 Hz n’arrivent pas à compenser les défauts de l’émulation PS2.

En somme Tomb Raider et Sly Cooper tournent assez mal sur PS5, ce qui peut laisser sceptique quant à une hypothétique rétrocompatibilité PS3. En effet Sony pourrait vouloir limiter les dégâts et ne pas s’investir plus amplement dans cette pratique.

Les jeux PS3 peuvent-ils tourner sur PS5 ?

La gestion de la rétrocompatibilité ne semble pas être la force de l’entreprise japonaise. D’autant plus que le système de la PS3 est plus compliqué à recréer par rapport à celui de la PS2. S’il faut espérer que les jeux de cette génération ne soient pas abandonnés par Sony, il est possible que la firme ne persévère pas plus.

Une émulation et un rétrocompatibilité de bonne qualité serait certainement bien accueillie par les joueurs cependant cela pourrait représenter trop d’efforts. C’est particulièrement dommage sachant que la bibliothèque de jeux PS5 (et de la neuvième génération en général) est régulièrement critiquée pour son manque de titres.

Demon soul’s Remake ©Sony

De plus les remaster et remake dématérialisés semblent à la mode sur cette génération de console, comme en témoigne celui de Demon Souls. Permettre d’utiliser des Blue-ray PS3 pourrait représenter un manque à gagner pour Sony.

Il y a fort à parier qu’à l’avenir le meilleur moyen pour jouer aux catalogues de la PS2 et de la PS3 soit encore de posséder l’une de ces consoles. Quoi qu’il en soit, il est peut-être trop tôt pour ressortir les disques de jeux de cette septième génération.