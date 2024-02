PS5 Pro : la sortie pour 2024 se précise, Sony voudrait faire une console digne de GTA 6

La PS5 Pro se concrétise de jour en jour. Celle qui doit renouveler la neuvième génération de console de Sony serait sur le point d’être lancée et aurait même une fenêtre de sortie assez précise. S’il n’y a rien d’officiel, il se pourrait que la console de Sony sorte très prochainement.

La PlayStation 5 a beau entrer dans la deuxième moitié de sa vie, Sony ne compte pas l’abandonner. Si tout le monde parle déjà de l’hypothétique PS6, une version Pro de la PS5 pourrait être dans les cartons.

En effet, cette version améliorée de la console de salon fait régulièrement parler d’elle. Le développement serait d’ailleurs bien avancé puisque des kits PS5 Pro de développement se seraient retrouvés dans la nature récemment.

La future console de la firme nippone aurait même une date de sortie : septembre 2024. Cette fenêtre de lancement se précise de jour en jour et de nouvelles informations viennent étayer une commercialisation au second semestre de cette année. Selon Serkan Toto, PDG de Kantan Games, Sony prépare bien une PS5 Pro en 2024.

Sony prépare une PS5 Pro pour faire plus de marge

La mise à jour de la console aurait deux buts bien précis : compenser l’essoufflement des ventes de la PS5 mais aussi préparer la sortie de Grand Theft Auto 6. La philosophie de Sony serait de sortir une console digne du jeu le plus attendu de la décennie.

“Il y a un consensus au sein de l’industrie du jeu vidéo qui suggère que Sony est bel et bien en train de préparer le lancement d’une PS5 Pro au second semestre 2024 […] Sony va vouloir proposer un hardware de qualité prêt à accueillir GTA 6 quand il arrivera en 2025.” Serkan Toto via CNBC

Cette stratégie de Sony ne serait pas nouvelle. La sortie de la PS4 Pro avait également pour but de donner un second souffle à la huitième génération de console de Sony. En revanche, les marges bénéficiaires de Sony dans le secteur des jeux vidéo étant actuellement faibles, l’entreprise chercherait à équilibrer ses ventes. Malheureusement, cela pourrait avoir un impact sur le prix de ses consoles.

En effet, il est peu probable qu’avec le lancement de la PS5 Pro, le prix du modèle de base baisse. Le but serait pour Sony de conserver ses marges. Après tout, la version Slim de la console avait conservé le même prix que la PS5 à sa sortie. De plus, il est probable que ce modèle Pro soit, lui, vendu plus cher.

GTA 6 ©Rockstar Games

Si pour l’instant il ne s’agit encore que de rumeurs et de spéculation, il semblerait que l’existence de la PS5 Pro se concrétise. En espérant que la console soit à la hauteur des attentes des joueurs. Malheureusement les fuites concernant ces spécifications ne vont pas dans ce sens et la PS5 Pro pourrait ne pas être une révolution.

Pour rappel, les rumeurs entourant la console font état d’un CPU Zen 2 vieux de quatre ans et d’une architecture graphique RDNA 3. La fréquence CPU de la console serait de 4 GHz soit un tout petit peu plus que les 3,5 GHz de la PS5 actuelle.

L’existence de la PS5 Pro se confirme, la console pourrait même sortir au second semestre 2024.

En vendant une PS5 Pro, Sony voudrait anticiper la baisse des ventes de ses consoles ainsi que de GTA 6.

La sortie de cette nouvelle console n’aurait en revanche aucune incidence sur le prix de vente du modèle de base.

Source : CNBC