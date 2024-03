PS5 Pro : l’upscaling et le path tracing au secours de la console ?

La future console de Sony, la PS5 Pro, est encore un mystère. Si de nombreuses sources corroborent son existence, les informations concernant ses capacités sont encore nébuleuses. Cependant, comme pour la PS4 Pro, il est probable que l’entreprise japonaise commercialise une machine aux performances améliorées.

La PS5 Pro, dont le lancement serait prévu plus tard cette année, suscite des attentes quant à ses performances par rapport au modèle de base. Les jeux vidéo modernes sont de plus en plus exigeants et les consoles de neuvième génération commencent à s’essouffler.

Si la version Pro de la PS5 devrait revitaliser un peu la machine, il est possible qu’elle ne soit pas la révolution attendue par les joueurs. En effet, la machine ne serait pas beaucoup plus puissante que sa PlayStation 5 sur le papier. Selon Digital Foundry, il est peu probable de voir une amélioration du niveau de la PS4 Pro.

Malheureusement, la fréquence d’horloge accrue de la PS5 Pro pourrait ne pas suffire à augmenter significativement les performances. Il se pourrait donc que cette console soit une petite déception. D’autant plus que la configuration CPU supposée de la machine et sa VRAM représenteraient des facteurs limitants. Cependant selon un nouveau brevet une technologie d‘upscaling pourrait permettre à la console de se démarquer.

Au menu de la PS5 Pro : de l’upscaling et du path tracing ?

Pour contrebalancer la faiblesse du hardware, Sony et AMD travailleraient donc sur une nouvelle technologie qui pourrait améliorer les performances de la console. Un brevet récemment découvert suggère que la PS5 Pro utiliserait un algorithme pour déterminer les parties de l’image nécessitant le plus de traitement.

Cela pourrait offrir une amélioration significative de la qualité visuelle sans nécessiter une augmentation drastique de la puissance de calcul. En outre, la PS5 Pro pourrait intégrer des technologies supplémentaires pour doper les visuels à l’écran.

PS5 Slim ©Sony

Ainsi, la console serait surpuissante pour le ray tracing et serait capable d’utiliser le path tracing. Ce qui est actuellement impossible sur le modèle de base. Évidemment cela représenterait une charge supplémentaire pour la console. De plus avant d’avoir la console entre les mains, il faut prendre ces informations avec précaution.

Les détails précis sur la technologie de mise à l’échelle et les améliorations potentielles de la PS5 Pro restent encore à confirmer. Il faut espérer que Sony réserve quelques surprises aux joueurs et que la machine inédite représente bel et bien une avancée par rapport à la PS5.

PS5 Pro PS5 Processeur AMD Zen 2 AMD Zen 2 Fréquence du processeur 4 GHz 3,5 GHz Nombre de cœurs CPU 8 8 Architecture GPU RDNA 3 RDNA 2 Fréquence du GPU 2,5 – 2,8 GHz 2,23 GHz Nombre d’unité de calcul 60 36 Mémoire vive 16 Go GDDR6 16 Go GDDR6 Spécifications supposées de la PS5 Pro