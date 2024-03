PS5 : un bug supprimerait les jeux, la ludothèque des joueurs en danger ?

Un bug très préoccupant semble toucher les joueurs PS4 et PS5. Celui-ci impacte les licences des jeux achetés sur le PlayStation Store et ferait disparaître les jeux en version dématérialisée de la bibliothèque des usagers.

©Sony

Alors que le dématérialisé prend de plus en plus de place dans l’industrie vidéoludique, certains joueurs sont préoccupés par cette pratique. En effet, de nombreuses entreprises misent sur la dématérialisation. C’est le cas de Remedy Entertainment et Alan Wake 2, par exemple, ou encore de Sony avec sa nouvelle itération de la PS5 Slim ne disposant pas de lecteur de disque de base.

Pourtant, si la dématérialisation des jeux permet aux studios de faire des économies, cette pratique est loin d’être sans défaut. En plus des questions sur l’appartenance véritable d’un jeu dématérialisé, qui s’apparente, en fait, plus à une location longue durée, la disponibilité des jeux et les bugs ont de quoi faire peur.

Malheureusement, personne n’est à l’abri d’un problème de serveur ou d’un changement de politique des studios et éditeurs. Ainsi, les jeux dématérialisés peuvent être amenés à disparaître du jour au lendemain, contrairement à leur version physique. Malheureusement, certains joueurs PlayStation 5 auraient expérimenté ce problème récemment en voyant certains jeux de leur bibliothèque partir en fumée.

Les jeux dématérialisés disparaissent de l’historique d’achat

Ce bug rapporté par des usagers sur Reddit affecterait principalement les consoles PS4 et PS5 de Sony. Si pour l’instant le problème ne semble pas trop étendu, une cinquantaine de personnes semble concernées, les conséquences du bug sont très inquiétantes.

Selon les usagers, le bug empêcherait l’accès aux jeux achetés sur le store en ligne et acquis via l’abonnement PS Plus. Il semblerait que l’ensemble des jeux dématérialisés (et licences numériques) se dissocie de l’historique de transaction des joueurs. Sans preuve d’achat et compte tenu de la nature des jeux dématérialisés, les titres disparaissent logiquement de la bibliothèque des joueurs.

Playstation Store © Sony

Malheureusement, Sony n’a pas encore communiqué sur ce bug particulièrement effrayant. En revanche, selon d’autres usagers Reddit, l’entreprise nippone serait au courant du problème et travaillerait à la correction du bug.

En revanche, il se pourrait que le bug soit déjà réglé. Un utilisateur en particulier affirme que sa bibliothèque de jeu a été restaurée récemment. Cependant, cela n’enlève rien à la gravité de la situation. Qui plus est ce bug remet en question la légitimité de la pratique du dématérialisé.

Le dématérialisé, une fausse bonne idée ?

Si ce type de jeu fait faire des économies aux studios, ce n’est absolument pas le cas pour les joueurs. En général, les jeux dématérialisés sont vendus aussi cher que les versions physiques. Ajouté à ça le fait qu’ils peuvent disparaître à tout instant pour une quelconque raison n’arrange rien. Les joueurs pourraient voir en la dématérialisation une pratique douteuse et prédatrice.

Quoi qu’il en soit, il faut espérer que ce bug des jeux PlayStation ne soit qu’un épiphénomène et qu’il ne se propage pas davantage. De plus, il serait de bon ton pour Sony de communiquer sur la situation. En plus de résoudre le bug rapidement. En attendant, les joueurs concernés peuvent toujours faire une réclamation auprès du service client de l’entreprise.

Source : Reddit