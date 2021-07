Puget Systems : les stations de travail AMD représentent désormais 60 % des ventes, contre 20 % il y a un an

La société Puget Systems, réputée pour ses stations de travail haut de gamme, fournit des chiffres qui témoignent de l’impressionnant retour en force d’AMD sur le marché des CPU en quelques années. Dans son dernier rapport State of the CPU, l’entreprise révèle que 60 % des systèmes vendus au cours du mois de juin étaient équipés de processeurs AMD, 40 % de processeurs Intel.

C’est une hausse négligeable par rapport à février, où le rapport était de 59 % en faveur d’AMD et de 41 % pour Intel. Cependant, au regard de la faible disponibilité des puces AMD aux premier et deuxième trimestres, cette répartition reste très flatteuse pour la société dirigée par Lisa Su.

Le nombre de supercalculateurs AMD dans la liste TOP500 a plus que doublé en 6 mois

L’ancien âge d’or d’AMD chez Puget Systmes remontait à 2006

Si l’on prend plus de recul, AMD est sur une dynamique extrêmement positive depuis fin 2019. Dans un article titré AMD – Return of the King?, William George rapporte qu’en 2015, Puget Systems avait carrément retiré les processeurs AMD de ses options de configuration, en raison d’un déclin continu des ventes depuis les années 2006, époque où les processeurs AMD équipaient pourtant plus de la moitié des systèmes. Toujours selon William Goerge, la donne a changé lorsque « les processeurs Ryzen grand public sont vraiment arrivés à maturité », maturité qu’il accorde à partir de la série Ryzen 3000 (Zen 2). Idem pour les gammes HEDT Threadripper, dont la 3e génération s’avère « très performante ».

Absents de la gamme de produits Puget Systems en 2016 et la majeure partie de 2017, les processeurs d’AMD ont effectué un timide retour fin 2017. Ils ont toutefois pris leur envol deux ans plus tard, fin 2019 : en un an seulement, leur part est passée de 5 % à environ 25 %, avant de bondir à 60 % en l’espace de quelques mois.

D’ailleurs, Puget Systems affirme que la répartition 60-40 en faveur d’AMD correspond parfaitement aux configurations actuellement proposées : 32 systèmes AMD contre 22 Intel.

Source : Puget Systems