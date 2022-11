Qualcomm dévoile son Snapdragon 8 Gen 2 : plus performant, plus efficace, plus d’IA

©Galaxie Media

L’an dernier à la même époque, Qualcomm dévoilait son Snapdragon 8 Gen 1, un SoC destiné aux smartphones haut de gamme intégrant tout ce que le constructeur savait alors faire de mieux. Après une version “+” quelques mois plus tard, c’est aujourd’hui le Snapdragon 8 Gen 2 qui est présenté par Qualcomm à l’occasion de son Snapdragon Summit. Et qui dit nouvelle génération dit plus de performances, plus de fonctionnalités et meilleure efficacité énergétique.

Une deuxième génération qui porte bien son nom

Globalement, ce Snapdragon 8 Gen 2 se place comme une évolution du précédent modèle plutôt que comme une révolution. Cela ne veut toutefois pas dire que les améliorations apportées au SoC sont insignifiantes, loin de là. Ainsi, si l’on trouve toujours un CPU Kryo 64-bit avec huit coeurs, un GPU Adreno, un DSP Hexagon, un NPU, une partie connectivité très fournie ou encore un coprocesseur d’image Spectra, tous ces éléments ont été améliorés sur cette nouvelle génération, et l’intelligence artificielle se retrouve dans chaque recoin du SoC. Qualcomm confirme également son rapprochement avec TSMC puisque c’est ce fondeur qui se charge de la gravure en 4 nm (N4) du Snapdragon 8 Gen 2.

Côté CPU, si le nombre de coeurs reste identique, leurs caractéristiques évoluent. Le coeur “Prime” passe ainsi d’un Cortex-X2 sur le Snapdragon 8+ Gen 1 à un Cortex-X3 personnalisé, cadencé à 3,2 GHz au maximum (3,1872 GHz plus exactement). La fréquence maximale des coeurs Performance et Efficient ne bouge pas (respectivement 2,8 GHz et 2 GHz), mais l’un des coeurs Efficient laisse sa place à un coeur Performance sur cette nouvelle génération. 8 Mo de cache L3 sont enfin partagés entre tous les coeurs. Au final, cela permet à Qualcomm d’annoncer une hausse de 35% des performances et une amélioration de 40% de l’efficacité énergétique.

La partie GPU n’est pas détaillée, mais l’Adreno intégré au Snapdragon 8 Gen 2 offre, toujours selon Qualcomm, une augmentation de 25% des performances et une réduction de 45% de la consommation énergétique. Le support des API Vulkan 1.3, OpenGL ES 3.2 et OpenCL 2.0 FP est de la partie, tout comme celui du HDR Vivid, du HDR10/HDR10+ ou du Dolby Vision. L’Adreno est également capable de décoder matériellement les flux vidéo H.265, AV1 et VP9. Enfin, ce GPU prend en charge l’accélération matérielle du ray-tracing avec des performances a priori convenables, ce qui laisse espérer un nouveau bond qualitatif des jeux sur mobile.

De l’intelligence artificielle partout

Côté intelligence artificielle, le processeur Hexagon est capable d’accélérer de nombreuses tâches d’inférence grâce entre autres au support de l’INT4, en plus des autres types de données (INT8, INT16, FP16). Qualcomm introduit également le concept de Micro Tile Inferencing, permettant d’accélérer et d’optimiser les tâches d’inférence en réduisant la taille des blocs de données à traiter. Selon le constructeur, la hausse des performances peut atteindre 4,35 fois celles de la génération précédente, tout en améliorant de 60% l’efficacité énergétique.

La partie connectivité n’est pas oubliée : compatible Bluetooth 5.3, le Snapdragon 8 Gen 2 intègre un modem 5G X70 prenant en charge le Dual-SIM Dual-Active (DSDA) en modes 5G+5G ou 5G+4G, mais aussi le WiFi 7 HBS (High Band Simultaneous) grâce au module FastConnect 7800. Avec un débit théorique de 5,8 Gbps, cette nouvelle norme WiFi est sur le papier plus de deux fois rapide que le WiFi 6.

Enfin, l’ISP Spectra dédié au traitement photo et vidéo profite lui aussi d’améliorations, particulièrement au niveau de l’assistance par IA pour la reconnaissance de scènes, d’images ou d’objets, offrant de nombreuses possibilités en matière de reconnaissance faciale, d’améliorations de la qualité des images ou des vidéos ou encore de post-processing. L’ISP est capable de capturer des séquences vidéo en 8K HDR et de gérer des photos d’une taille pouvant atteindre 200 MPixels. Qualcomm annonce d’ailleurs que le Spectra a été optimisé pour le capteur ISOCELL HP3 de Samsung que l’on retrouvera début 2023 dans le Galaxy S23 Ultra, en plus d’une collaboration avec Sony.

Les premiers modèles de smartphones équipés d’un Snapdragon 8 gen 2 devraient arriver sur le marché d’ici la fin de l’année, Qualcomm ayant annoncé de nombreux partenariats avec les différents constructeurs du secteur (Asus, Honor, Vivo, Motorola, ZTE, Meizu, Sony, Sharp, Xiaomi, Oppo, Redmi…).