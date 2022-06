Quatre Ryzen 7000 débarqueraient à la mi-septembre

AMD a succinctement présenté ses Ryzen 7000 Zen 4, nom de code « Raphael », fin mai lors du Computex 2022. Les puces de cette génération proposent, officiellement, des IPC en hausse de 8 à 10 % et un gain de performance global de plus de 35 % par rapport à celles de précédente génération. AMD a confirmé que les Ryzen 7000 seraient commercialisés à l’automne. L’entreprise s’est toutefois gardée de fixer une date précise et encore plus d’énumérer des références. De nouvelles données apportent peut-être des éléments de réponse.

Crédit : @wnxod

Sur Twitter, le dénommé Greymon55 suggère quatre processeurs Ryzen 7000 au lancement : les Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7800X et Ryzen 5 7600X. Une prédiction pas vraiment inattendue ni excessivement farfelue, puisque cette avant-garde est calquée sur celle des Ryzen 5000 « Vermeer ». AMD avait en effet introduit cette génération avec les Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5800X, Ryzen 9 5900X et Ryzen 9 5950X. D’ailleurs, comme le Ryzen 7 5700X, le Ryzen 7 7700X ne débarquerait qu’ultérieurement.

Processeur Coeurs / Threads Fréquence de base / Boost TDP Ryzen 9 7950X 16C/32T À déterminer 170W (?) Ryzen 9 7900X 12C/24T À déterminer À déterminer Ryzen 7 7800X 8C/16T À déterminer À déterminer Ryzen 5 7600X 6C/12T À déterminer À déterminer

Guide d’achat processeurs : AMD Ryzen ou Intel Core, quel CPU acheter ?

Des processeurs commercialisés à partir du 15 septembre ?

Venons-en à la date de lancement, avec cette fois une fuite un peu plus consistante. Lors d’une présentation en Chine, à laquelle participait un représentant d’AMD, une diapositive a révélé un lancement des Ryzen 7000 et de la plateforme AM5 fixé au 15 septembre 2022. Cette date correspondrait bien à la commercialisation et non à l’annonce de la gamme. Rappelons que les Ryzen 5000 ont été présentés en octobre 2020 en vue de leur lancement en novembre.