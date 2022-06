Ryzen 7000 : des IPC en hausse de 8 à 10 %, un gain de performance global de plus de 35 %

AMD a profité de son Financial Analyst Day pour livrer quelques informations supplémentaires au sujet des processeurs Ryzen 7000. Lors du Computex 2022, la société avait annoncé une hausse des performances de 15 % en mono-cœur. De nouvelles diapositives révèlent que l’augmentation des IPC (instructions par cycle) se situe entre 8 et 10 % ; que les processeurs Zen 4 apportent une amélioration de plus de 25 % du ratio performance / watt et de plus de 35 % de performance globale par rapport à ceux sous architecture Zen 3.

Qu’AMD clarifie la hausse des IPC devrait en rassurer certains ; ceux qui trouvaient la valeur de 15 % en mono-cœur assez faible. En effet, avec une fréquence de 5,5 GHz, une amélioration de seulement 15 % des performances en mono-cœur ne présageait pas d’énormes gains d’IPC. De fait, Robert Hallock a bien précisé par la suite que ces 15 % représentaient une estimation volontairement basse.

Concernant l’élévation de 25 % des performances par watt et les 35 % de performance globale supplémentaires, ces valeurs ont été obtenues en opposant un Ryzen 7000 à 16 cœurs / 32 threads à un Ryzen 9 5950X (également muni de 16 cœurs / 32 threads) dans Cinebench en test multicœur.

Un premier delid d’un Ryzen 7000

DDDR5, PCIe 5.0, iGPU…

Quoi qu’il en soit, les processeurs Zen 4 ont d’autres atouts tels que la prise en charge de la mémoire DDR5 et de l’interface PCIe 5.0. En outre, la plupart des références intègrent un iGPU, un privilège jusqu’ici réservé à des gammes d’APU bien distinctes.