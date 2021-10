Radeon Instinct MI250X : 110 unités de calcul et 128 Go de HBM2E ?

Concernant les accélérateurs Radeon Instinct MI200, AMD proposerait deux versions : des Radeon Instinct MI250 et MI250X. Sur Twitter, Executable Fixe a publié les spécifications présumées du modèle le plus performant, qui aura notamment pour rival le GPU Ponte Vecchio d’Intel dans quelques mois.

Dans les deux cas, ces Radeon Instinct MI200 héritent d’un GPU Aldebaran MCM (multi-chip module) gravé en 7 nm et sous architecture CDNA2. Ces accélérateurs n’adopteraient par un facteur de forme PCIe mais plutôt OAM (Open Accelerator Module). Le Radeon Instinct MI250X embarquerait 110 unités de calcul, fonctionnant à 1,7 GHz. Il profiterait de 128 Go de mémoire HBM2E. Son TDP serait de 500 W. Si ces specifications sont exactes, l’accélérateur délivrerait 47,9 TFLOPs double précision (FP64) et 383 TFLOPs demi-précision (FP16/BF16). Pour la comparaison, l’actuel Radeon Instinct MI100 offre des performances de 11,5 TFLOPs FP64 ; le Radeon Instinct MI250X se montrerait ainsi environ quatre fois supérieur, tout en ayant un TDP 200 W plus élevé.

Les SuperPods GeForce Now de NVIDIA s’appuient sur des processeurs AMD Ryzen Threadripper PRO

Comparaison MI100 / MI250X

Le tableau suivant compare les spécifications et performances du Radeon Instinct MI100 à celles, hypothétiques, du Radeon MI250X.

Accélérateur AMD Instinct MI100 AMD Instinct MI250X Architecture 7nm CDNA1 (GFX908) 7nm CDNA2 (GFX90A) CPU – – GPU Arcturus Aldebaran (MCM) Tuiles 1 2 Unités de calcul 120 110 Cœurs FP32 7680 (8192) À déterminer Fréquence GPU ~1500 MHz ~1700 MHz Performance FP16 185 TFLOPS 383 TFLOPS Performance FP32 23,1 TFLOPS 47,9 TFLOPS Performance FP64 11,5 TFLOPS 47,9 TFLOPS VRAM 32 Go HBM2 128 Go HBM2E Vitesse mémoire 1200 MHz À déterminer Bus mémoire 4096-bit À déterminer Bande passante mémoire 1,23 To/s À déterminer Facteur de forme Double slots, pleine longueur OAM TDP 300 W 500 W

Enough teasing. MI200 has two variants: MI250 and MI250X



MI250X

110 CUs, 1.7GHz boost

128GB HBM2e

500W TDP, 7nm — ExecutableFix (@ExecuFix) October 23, 2021

Une surprenante carte minière AMD BC-160 avec GPU Navi 12 repérée

Source : VideoCardz