Radeon RX 7900 XTX / XT : non, AMD ne commercialise pas des GPU inachevés

Ces derniers jours, vous avez certainement vu passer des articles ciblant les Radeon RX 7900 XTX / XT. Les deux lièvres soulevées : des steppings différents (C8 dans GPU-Z et A0 dans le VBIOS) et une fonctionnalité de pré-lecture de shaders testée mais non-implémentée. Certains ont rapidement accusé AMD de commercialiser du matériel non-finalisé et bugué. Pour notre part, nous n’avons pas relayé ces soupçons simplement parce qu’ils nous paraissaient infondés – et possiblement instrumentalisés. Quoi qu’il en soit, AMD, contactée par nos confrères de Tom’s Hardware US, a apporté des éclaircissements.

Radeon RX 7900XT – @Igor’s Lab / Galaxie Media

Les explications de l’entreprise ne concernent que la pré-lecture des shaders : c’est une fonctionnalité expérimentale qui n’a effectivement pas été implémentée avec les Radeon RX 7000. Ce genre de pratique n’a rien de scandaleux et est courant : citons par les exemples les TSV nécessaires au 3D V-Cache des Ryzen mais finalement exploités qu’à partir et par le Ryzen 7 5800X3D, ou, plus récemment, à la fonctionnalité DLVR d’Intel. Bien sûr, il est difficile de distinguer “la fonctionnalité qui fonctionne”, mais qui est retirée uniquement pour être proposée avec d’autres produits, de la fonctionnalité réellement en phase de rodage. Dans tous les cas, cette pratique n’a rien d’illégal à partir du moment où la fonctionnalité en question n’est pas accordée aux consommateurs puis retirée par la suite.

Adaptateur 12VHPWR : une plainte déposée contre NVIDIA, le PCI-SIG réagit

Réponse d’AMD

Voici la réponse d’AMD à ce sujet :

“Comme pour les générations précédentes de matériel, le préchargement des shaders est pris en charge sur le RDNA 3, conformément au [lien gitlab]. Le code en question contrôle une fonction expérimentale qui n’était pas destinée à être incluse dans ces produits et ne sera pas activée dans cette génération de produits. C’est une pratique courante dans l’industrie d’inclure des fonctions expérimentales pour permettre l’exploration et le réglage en vue d’un déploiement dans une future génération de produits.”

C8 / A0

Concernant l’histoire des steppings différents, AMD n’a pas commenté. L’origine de cette controverse est née de marquages différents dans GPU-Z et le VBIOS. Il est effectivement question d’une révision A0 dans le VBIOS et d’une révision C8 dans GPU-Z. Et alors ? Alors pas grand-chose.

Déjà, difficile de savoir sur quoi porte la révision dans un GPU MCM. Ensuite, si le stepping A0 correspond effectivement à la première version physique d’une puce, ce n’est pas pour autant qu’AMD livre un “produit inachevé”. D’autant plus que des sources industrielles ont confirmé à nos confrères que la quasi-totalité des Radeon RX 6000 et 5000 utilisaient déjà des puces A0. Bref, une équipe de conception est tout à fait en mesure de mettre au point un silicium viable et fonctionnel dès le départ.

Vous l’aurez compris, ces accusations nous semblent illégitimes. Comme le démontre notre test, les Radeon RX 7900 XTX / XT sont d’excellentes cartes graphiques, qui permettent de jouer à respectivement 114 et 96 images par seconde de moyenne dans les jeux en 1440p ; alors stepping A0 ou Z99…

So AMD decided to release Navi31 A0 silicon, which is known to have a non-working shader prefetch HW 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️https://t.co/cQTRKynN0B pic.twitter.com/CIdv6GUcYW — Kepler (@Kepler_L2) December 14, 2022

Source : Tom’s Hardware US