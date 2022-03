Razer dote son clavier Huntsman Mini de touches analogiques

Razer intègre ses touches analogiques au sein du clavier Razer Huntsman Mini Analog. Celui-ci devient ainsi le premier modèle 60 % à posséder de telles touches.

Comme l’expliquait l’entreprise lors du lancement de son Razer Huntsman V2, ces interrupteurs analogiques offrent principalement trois avantages. Premièrement, à l’instar des joysticks d’une manette, ils permettent d’effectuer des mouvements à 360 degrés. Deuxièmement, ils autorisent un réglage du point d’activation entre 1,5 mm et 3,6 mm. Enfin, ils proposent un double mapping des touches, autrement dit la possibilité d’assigner deux fonctions à une seule touche, selon la force de pression appliquée sur celle-ci. Cela permet d’utiliser une même touche pour marcher et courir dans un FPS par exemple.

D’autre part, concernant la durabilité du produit, Razer stipule que son « Huntsman Mini Analog est surmonté de touches PBT Doubleshot pour une finition durable et texturée, conservant un aspect net même après une utilisation prolongée ». De plus, sa « construction en aluminium renforce également la durabilité globale du clavier ».

Comparatif : quel est le meilleur clavier gamer ?

Câble détachable

Pour le reste, sachez que ce clavier Razer Huntsman Mini Analog est capable d’enregistrer jusqu’à 5 profils et qu’il bénéficie d’effets RGB configurables via Razer Chroma RGB. Par ailleurs, le clavier se branche au PC via un câble USB Type-C vers Type-A ; ce dernier est détachable.

Razer résume : « Le Huntsman Mini Analog est le tout premier clavier gaming 60% du marché à posséder des touches analogiques, idéal pour les joueurs de LAN, les fans de configurations gaming minimalistes, ou encore pour ceux cherchant à économiser de l’espace sur leur set-up. Il offre aux utilisateurs un contrôle fin et une grande précision pour les jeux actuels ».

Le clavier Huntsman Mini Analog est disponible dès aujourd’hui en ligne sur Razer.com, en magasin RazerStores, et chez certains revendeurs au prix de 159,99 euros. Il est couvert pas deux ans de garantie.