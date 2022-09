Ryzen 9 7950X : les scores dans Geekbench 5 sont surévalués… à cause de l’AVX-512

Les Ryzen 7000 Series seront officiellement disponibles sur le marché à la fin du mois, et les premiers tests indépendants devraient être en lignes quelques jours avant, autour du 15 septembre. Cela n’empêche pas quelques résultats de d’ores et déjà fuiter ; mais attention, les scores de certains logiciels de benchs sont à prendre avec des pincettes.

Prenant comme exemple Geekbench 5 et le score obtenu dans ce benchmark par le Ryzen 9 7950X, nos collègues de chez Tom’s Hardware US se sont rendu compte que le « poids » des tests faisant appel aux instructions AVX-512 surévaluaient le score global de ce CPU. Bien entendu, le Ryzen 9 7950X est bel et bien plus rapide que le Ryzen 9 5950X, actuel porte-étendard grand-public de la marque, mais les écarts de performances varient grandement suivant le test réalisé.

Ainsi, le test faisant appel aux unités de calcul en entiers fait apparaitre un gain – déjà impressionnant – de 23% en single-thread et de 45% en multi-thread entre le Ryzen 9 5950X et le Ryzen 9 7950X. En calculs flottants, la différence atteint 22% en single-thread et 38% en multi-thread. Les tests cryptographiques montrent en revanche des écarts bien plus importants : +70% en single-thread et +56% en multi-thread.

Tests (Single Thread) Ryzen 9 5950X Ryzen 9 7950X Différence Entiers 1467 1806 23.1% Flottants 1874 2288 22% Crypto 4188 7140 70.5% Tests (Multi-Threads) Entiers 16735 24273 45% Flottants 19304 26652 38% Crypto 8006 12465 55.7%

Cette progression peut être attribuée à la prise en charge de l’AVX-512 sur les Ryzen en architecture Zen 4, absente de la génération précédente. Le problème, c’est que l’adoption de ce jeu d’instructions dans les logiciels du marché est encore faible ; en conséquence, la hausse des performances présentée par ce benchmark synthétique ne se vérifie pas vraiment dans la vie réelle, ou en tout cas pas dans de telles proportions.

Que ce soit dans les jeux vidéo, en bureautique et de manière plus générale dans toutes les applications « classiques » n’utilisant que les unités de calculs entiers et flottants du processeur, le gain de performances sera forcément moindre que celui affiché par les logiciels de benchs synthétiques incluant également des tests en AVX-512. En d’autres termes, les Ryzen 7000 semblent effectivement plus performants que les Ryzen 5000 Series, mais peut-être pas « si » performants en pratique. Bref, vivement les tests !

