Ryzen Threadripper Pro 5000WX : jusqu’à 1010 dollars en plus sur la facture

Les trois Ryzen Threadripper PRO 5000WX attendus sur le marché DIY seront proposés à des prix bien plus élevés que leur ancêtre respectif.

Il y a une dizaine de jours, AMD a fait savoir que certains Ryzen Threadripper Pro 5000WX seraient proposés sur le marché DIY d’ici quelques semaines. Cette disponibilité concerne les trois références les plus haut de gamme de la série, à savoir les Ryzen Threadripper PRO 5995WX, Ryzen Threadripper PRO 5975WX et Ryzen Threadripper PRO 5965WX. Restait une grand interrogation : les tarifs. Nos confrères de Tom’s Hardware US les ont obtenus directement auprès d’AMD. À l’évidence, cette gamme subit aussi l’inflation…

Crédit : AMD

L’AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX a un prix de vente recommandé de 6 499 dollars ; le Ryzen Threadripper PRO 5975WX de 3 299 dollars ; le Ryzen Threadripper PRO 5965WX 2 399 dollars. Avec respectivement 64, 32 et 24 cœurs, il fallait bien sûr s’attendre à des prix de vente recommandés élevés. Seulement les écarts avec les Threadripper Pro série 3000, aussi bien pourvus, et également lancés sur le marché DIY, sont conséquents.

Les Ryzen Threadripper Pro 5000WX affrontent les Intel Xeon W-3300 ainsi que le Core i9-12900K

6500 dollars pour le 64 cœurs / 128 threads de la bande

Tom’s Hardware US propose le tableau comparatif ci-dessus. Le Threadripper Pro 5995WX prend 1010 dollars par rapport au Threadripper Pro 3995WX ; surcoût à quatre chiffres aussi pour le Threadripper Pro 5965WX. La hausse est de « seulement » 500 dollars pour le Threadripper PRO 5975W. Nous n’avons pas encore connaissance des prix en euros, mais ceux en dollars annoncent la couleur.

Processeur Cœurs / Threads Prix de vente suggéré Fréquence de Base / Boost (GHz) L3 Cache (Mo) TDP Lignes PCIe Threadripper Pro 5995WX 64 / 128 6499 dollars 2,7 / 4,5 256 280W 128 Xeon W-3375 38 / 76 4499 dollars 2,5 / 4,0 57 270W 64 Threadripper Pro 3995WX 64 / 128 5489 dollars 2,7 / 4,2 256 280W 128 Threadripper 3990X 64 / 128 3990 dollars 2,9 / 4,3 256 280W 72 Threadripper Pro 5975WX 32 / 64 3299 dollars 3,6 / 4,5 128 280W 128 Xeon W-3365 32 / 64 3499 dollars 2,7 / 4,0 48 270W 64 Threadripper Pro 3975WX 32 / 64 2749 dollars 3,5 / 4,2 128 280W 128 Threadripper 3970X 32 / 64 1999 dollars 3,7 / 4,5 128 280W 64 Threadripper Pro 5965WX 24 / 48 2399 dollars 3,8 / 4,5 128 280W 128 Xeon W-3345 24 / 48 2499 dollars 3,0 / 4,0 36 250W 64 Threadripper 3960X 24 / 48 1399 dollars 3,8 / 4,5 128 280W 64

Source : Tom’s Hardware US