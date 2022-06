Les Ryzen Threadripper Pro affrontent les Intel Xeon W-3300 ainsi que le Core i9-12900K

Depuis leur lancement en mars dernier, les processeurs Ryzen Threadripper Pro 5000WX d’AMD se sont faits plutôt discrets. Le principal témoignage de leurs performances fut la première place occupée par le Ryzen Threadripper PRO 5995WX dans CPU Mark. Puget Systems a récemment publié un test très complet englobant trois références (les Threadripper PRO 5995WX, Threadripper PRO 5975WX et Threadripper PRO 5965WX). L’entreprise a comparé les scores obtenus dans diverses applications professionnelles et benchmarks avec ceux des Threadripper PRO 3000, des Xeon W-3300 mais également du Core i9-12900K Alder Lake.

Crédit : Puget Systems

Les processeurs Ryzen Threadripper 5000 profitent de l’architecture CPU Zen 3. Elle induit une hausse des IPC de 19 % par rapport aux puces sous architecture Zen 2. Cette gamme gère jusqu’à 128 lignes PCIe 4.0. Les trois représentants mis à l’épreuve par Puget System sont donc les 5995WX, 5975WX et 5965WX dotés de respectivement 64, 32 et 24 cœurs. Les Ryzen Threadripper PRO 3000 mobilisés sont les 3995WX, 3975WX et 3955WX à 64 / 32 / 16 cœurs. Les puces Intel sont les Xeon W-3365 (32 cœurs / 64 threads), W-3345 (24 cœurs / 48 threads) et W-3335 (16 cœurs / 32 threads). Enfin, le Core i9-12900K est un 16 cœurs / 24 threads.

Les processeurs Ryzen Threadripper Pro 5000 débouleront sur le marché DIY dans l’année

Les Xeon à la peine en multicœurs

Dans les applications / benchmarks orientés mono-cœur, le Core i9-12900K trône souvent en tête des classements. Il l’emporte dans Premiere Pro, Adobe Photoshop, Cinebench R23 Single Core notamment. La puce d’Intel est logiquement battue dans les applications fortement multi-threadées telles que Cinebench R23 multicœurs, Davinci Resolve ou encore le benchmark Blender.

Crédit : Puget Systems

Dans l’ensemble, avec un nombre de cœurs CPU équivalent, les Ryzen Threadripper Pro 5000 améliorent de 15 à 35 % les scores par rapport à la génération précédente. Les Intel Xeon W-3300 sont souvent en queue de peloton.

Crédit : Puget Systems

N’hésitez pas à faire un tour sur le site de Puget Systems pour consulter tous les résultats.