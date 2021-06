S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chernobyl affiche déjà ses exigences sur PC

En seulement trois opus, la saga S.T.A.L.K.E.R. s’est imposée comme l’une des franchises phares du FPS. C’est S.T.A.L.K.E.R. : Shadow of Chernobyl qui l’avait inaugurée en 2007, rejoint ensuite par S.T.A.L.K.E.R. : Clear Sky en 2008 et S.T.A.L.K.E.R. : Call of Pripyat en 2010. Les Ukrainiens du studio GSC GameWorld planchent sur un quatrième jeu, baptisé S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chernobyl. Lors de l’E3, ils ont partagé la première vidéo officielle de gameplay.

Le jeu tourne sous l’Unreal Engine 4. Les développeurs ont confié qu’ils utiliseraient la capture de mouvements pour les corps et les visages des personnages du titre. Ils auront également recours à des techniques de photogrammétrie. S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chernobyl prendra en charge le ray tracing et sera ouvert aux mods dès sa sortie. Celle-ci n’est toutefois pas prévue pour tout de suite, puisque le jeu ne paraitra que le 28 avril 2022. Étrangement, sa page Steam liste déjà les configurations minimale et recommandée sur PC.

STALKER Shadow of Chernobyl refait sous Unreal Engine 4, à découvrir en vidéo

SSD obligatoire ?

La configuration minimale indique un processeur AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-7600K ; une carte graphique AMD Radeon RX 580 8 Go / NVIDIA GeForce GTX 1060 6 Go ; 8 Go de RAM. La configuration recommandée préconise un processeur AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K ; une carte graphique AMD Radeon RX 5700 XT 8 Go / NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8 Go / NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11 Go ; 16 Go de RAM.

Surtout, le jeu nécessiterait 150 Go d’espace libre. D’ailleurs, une note sibylline mentionne « SSD ».

À presque un an du lancement, on peut estimer que ces configurations sont sujettes à caution.

Enfin, pour aborder l’aspect narratif de ce Stalker 2 : Heart of Chernoby, le descriptif Steam du jeu est suivant :

« Découvrez la vaste zone d’exclusion de Tchernobyl, pleine d’ennemis dangereux, d’anomalies mortelles et d’artefacts puissants. Dévoilez votre propre histoire épique en vous frayant un chemin jusqu’au cœur de Tchernobyl. Faites vos choix judicieusement, car ils détermineront votre destin à la fin. »