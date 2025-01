Samsung Galaxy S25 Slim : ce premier benchmark du smartphone déçoit

Samsung prévoit de dévoiler pas moins de quatre modèles pour sa gamme Galaxy S25, avec une nouveauté cette année : le Galaxy S25 Slim. Ce modèle, qui introduit pour la première fois l’appellation « Slim » dans la famille Galaxy, a récemment été repéré dans une fuite de benchmark. L’appareil serait équipé du dernier processeur Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, connu pour ses performances de pointe, bien que les résultats obtenus ne soient pas sans reproches.

Un Snapdragon 8 Elite overclocké, mais des performances mitigées en multi-cœurs

Identifié sous le numéro de modèle SM-S937U, le Galaxy S25 Slim partage plusieurs caractéristiques techniques avec le Galaxy S25 de base, y compris une mémoire vive de 12 Go. Ce choix garantit une certaine cohérence dans la gamme, bien que le modèle Ultra reste le seul à offrir jusqu’à 16 Go de RAM. Le Snapdragon 8 Elite intégré dans le S25 Slim présente des cœurs de performance cadencés à 4,47 GHz et des cœurs d’efficacité à 3,53 GHz. Cependant, ces spécifications, prometteuses sur le papier, ne se traduisent pas nécessairement par des performances équilibrées.

Selon les données de Geekbench 6, le Galaxy S25 Slim affiche un score respectable en single-core de 3 005 points, légèrement supérieur à celui du Galaxy S25 de base. Toutefois, le score multi-core, limité à 6 945 points, révèle une faiblesse notable. Cette contre-performance pourrait s’expliquer par la finesse du châssis, qui aurait des conséquences sur la gestion thermique du processeur Snapdragon 8 Elite, provoquant une surchauffe rapide lors des tests.

Un benchmark à prendre avec des pincettes

Il est important de rappeler que Geekbench 6 ne mesure pas les performances soutenues sur la durée, mais fournit une évaluation instantanée des capacités matérielles sur une courte période. Cette méthodologie peut ne pas refléter les conditions d’utilisation quotidienne, où la finesse du Galaxy S25 Slim pourrait davantage affecter les performances thermiques et, par conséquent, le comportement global de l’appareil.

Une annonce officielle prévue le 22 janvier

Samsung devrait présenter officiellement les Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra et S25 Slim le 22 janvier prochain. À cette occasion, il sera possible de confronter les performances des quatre modèles dans des conditions variées. En attendant, ces premières données soulèvent des interrogations sur l’impact du design ultra-fin du Galaxy S25 Slim sur ses performances globales. Les utilisateurs en quête d’un équilibre entre esthétique et efficacité pourraient attendre des tests plus approfondis pour se prononcer.