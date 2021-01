Sapphire dégaine une RX 5700 XT refroidie de manière passive, la GPRO X070

Malgré la sortie des GPU Big Navi, la RX 5700 XT n’a pas dit son dernier mot ; Sapphire l’a travestie en une référence baptisée GPRO X070 8GB GDDR6. Celle-ci a la particularité d’être refroidie passivement, sans l’aide d’aucun ventilateur ; cela rend donc son fonctionnement inaudible.

Le GPU bénéficie d’un dissipateur thermique à quatre caloducs. L’engin pèse 800 grammes et mesure 28,2 x 13,4 x 3,5 cm. Cette référence s’arme d’un GPU Navi 10 avec ses 40 unités de calcul, soit 2 560 processeurs de flux. Les fréquences du premier BIOS sont de 1 605 MHz (base), 1 755 MHz (jeu) et 1 905 MHz (Boost). Les 8 Go de mémoire GDDR6 cadencés à 14 Gbit/s sont toujours présents, pour une bande passante mémoire de 448 Go/s.

Un second BIOS avec des fréquences rabaissées

Sapphire a toutefois conçu un second BIOS moins gourmand. Ce dernier abaisse la fréquence de base à 1 500 MHz, la fréquence jeu à 1 700 MHz et la fréquence Boost à 1 750 MHz. Cela réduit le TGP de la carte à 180 W contre 225 W pour la RX 5700 XT traditionnelle. La carte fanless de Sapphire puise son énergie de câbles 6 et 8 broches. Les sorties vidéo comprennent trois DisplayPort et un HDMI.

Cette référence cible les professionnels et certainement les mineurs de cryptomonnaie. En effet, la RX 5700 XT serait la deuxième carte AMD la plus rentable pour cette activité. Pour obtenir cette GPRO X070, il faut apparemment s’adresser directement à Sapphire.

