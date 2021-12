Sapphire lance un eGPU GearBox 500 abritant une Radeon RX 6600 XT

Obtenir une Radeon RX 6600 XT n’est pas chose aisée, mais Sapphire a décidé d’en installer dans son GearBox 500 Thunderbolt 3 Pulse Radeon RX 6600 XT eGFX. Cet eGPU abrite la carte d’AMD lancée en août dernier. Le boîtier mesure 300 × 138 × 204 mm, ce qui est un gabarit plutôt compact par rapport à la plupart des eGPU. Revers de la médaille, l’espace interne pour la carte graphique est restreint : celle-ci ne doit pas excéder 266 x 125 mm.

Pour retrouver toutes les informations concernant la Radeon RX 6600 XT, nous vous invitons à lire notre test de cette référence. Rappelons simplement qu’elle s’arme d’un GPU AMD Navi 23 avec 2048 processeurs de flux ; de 8 Go de mémoire GDDR6 à 16 bit/s avec une interface 128 bits, pour une bande passante mémoire de 256 Go/s. La version installée au sein du GearBox 500 est donc la Pulse de Sapphire. Celle-ci possède un système de refroidissement à deux ventilateurs et occupe deux slots. De base, elle met à disposition quatre sorties d’affichage (trois DisplayPort 1.4 et un HDMI 2.0) et puise son énergie d’un connecteur 8 broches.

Deux ports USB 3.0 Type-A et un GbE

Revenons-en à notre GearBox 500 Thunderbolt 3 Pulse Radeon RX 6600 XT eGFX. Comme indiqué, le dispositif se connecte à un PC via un port Thunderbolt 3. Il est alimenté par une alimentation externe de 500 W et peut restituer jusqu’à 60 W à la machine hôte. Par ailleurs, il met à disposition de l’utilisateur une paire de ports USB 3.0 Type-A et un port GbE.

Le boîtier est compatible avec tous les systèmes compatibles Thunderbolt 3/4 fonctionnant sous Microsoft Windows ou MacOS. Néanmoins, pour ce dernier cas, seuls les systèmes Intel sont pris en charge, puisqu’avec ses puces M1, Apple a abandonné le support des GPU tiers.

Sapphire n’a pas dévoilé le prix de son GearBox 500 Thunderbolt 3 Pulse Radeon RX 6600 XT eGFX.