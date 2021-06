Seagate lance un SSD FireCuda 520 Cyberpunk 2077 Limited Edition

Les fabricants n’avaient pas manqué d’accompagner le lancement de Cyberpunk 2077 avec moult produits dérivés : cartes graphiques, souris, HDD, casques, Xbox One, et même des baskets… la panoplie était assez complète. L’afflux s’était toutefois tari après la sortie du titre de CD Projekt, qui a déçu pas mal de joueurs. Quelques mois plus tard, Seagate revient à la charge avec un SSD FireCuda 520 Cyberpunk 2077 Limited Edition.

« Protégé par un dissipateur thermique Cyberpunk 2077 personnalisé, ce SSD sous licence officielle est le parfait objet de collection pour les fans du jeu » selon Seagate. Effectivement, l’hommage à Cyberpunk 2077 est assez visible : le dissipateur reprend le code de couleurs du soft et porte l’inscription « Cyberpunk », illuminée par des LED RGB. L’hommage ne s’arrête pas là, puisque ce modèle n’a été produit qu’à 2077 exemplaires.

Proposé dans un capacité de 1 To

D’après Seagate, le dissipateur thermique, qui mesure 80,15 x 22,9 mm x 18,25 mm, permet d’abaisser la température du SSD de 22 degrés ; la société déconseille de le retirer sous peine de d’endommager le SSD.

Mis à part son aspect, ce SSD FireCuda 520 Cyberpunk 2077 est un SSD M.2 2280 FireCuda 520 classique. Armé d’un contrôleur Phison PS5016-E16 et de mémoire TLC NAND à 96 couches, il utilise une interface PCIe 4.0 x4 NVMe 1.3. Il offre des vitesses de lecture et d’écriture allant jusqu’à 5000 Mo/s et 4400 Mo/s, respectivement ; des vitesses de lecture et d’écriture aléatoires de 760 000 et 700 000 IOPS. En revanche, si la gamme FireCuda 520 se décline dans des capacités de 512 Go, 1 To et 2 To, le FireCuda 520 Cyberpunk 2077 n’est proposé qu’en 1 To. Seagate n’a pas communiqué le prix ; le FireCuda 520 de 1 To traditionnel se négocie environ 190 euros.