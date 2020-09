Serious Sam 4 dévoile ses configurations minimale et recommandée

Processeur 8 cœurs et 16 Go de RAM pour la configuration recommandée.

Les fans de la licence Serious Sam n’ont plus que quelques jours à patienter avant de pouvoir s’adonner à Serious Sam 4. Développé par Croteam, le jeu sera disponible à partir du 24 septembre. Comme on l’a découvert via les nombreuses vidéos de gameplay dévoilées au cours des derniers mois, le titre s’annonce fidèle à l’esprit de la série et promet un gameplay toujours aussi nerveux face à de belles hordes de monstres. On connait désormais les configurations minimale et recommandée pour profiter du soft.

Ainsi, tablez sur une machine munie au minium d’un processeur 4 cœurs à 2,5 GHz associé à une carte graphique NVIDIA GeForce 780/970/1050 ou AMD Radeon 7950/280/470 et 8 Go de RAM. Avec un tel matériel, Serious Sam 4 ne sera toutefois jouable qu’en 720p à 30 images par seconde.

Les 50 meilleurs FPS de tous les temps, jeux et franchises

40 Go d’espace disque requis

Afin de protéger l’humanité face à la horde de Mental dans de meilleures conditions, il vous faudra partir au combat équipé d’un processeur 8 cœurs à 3,3 GHz couplé à une carte NVIDIA GeForce 1080/2060 ou AMD Radeon Vega64/5700 et 16 Go de RAM.

Enfin, dans tous les cas, prévoyez 40 Go d’espace disque. Le jeu est disponible en précommande sur Steam au prix de 39,99 euros dans sa version standard.