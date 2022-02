Silicon Motion dévoile ses plans en matière de contrôleurs PCIe 5.0

La plateforme Alder Lake permet la prise en charge de l’interface PCIe 5.0 sur le segment grand public. Du côté d’AMD, celle-ci est prévue à partir des processeurs Ryzen Zen 4, nom de code Raphael, qui doivent débarquer en fin d’année. Wallace Kou, PDG de Silicon Motion, pense toutefois que les OEM n’adopteront pas les SSD PCIe 5.0 pour les PC prémontés avant 2024.

Wallace Kou a déclaré : « Il est probable que PCIe Gen4 perdurera quelques années, car Intel et AMD continuent à mettre sur le marché de nouvelles mises à niveau des processeurs PCIe Gen 4. De même, nous préparons le lancement de notre contrôleur PCIe Gen4 de troisième génération l’année prochaine, avant de passer au PCIe Gen5 l’année suivante ».

SM2508, SM2507, SM8366

Vous en conviendrez, que les grands fabricants de PC n’aient pas massivement recours à des SSD PCIe Gen5 pour les systèmes grand public avant 2024 a tout de la prévision prudente. Heureusement pour les passionnés, sur le marché DIY, il sera possible d’acquérir des SSD PCIe 5.0 d’ici quelques mois. Selon les démonstrations réalisées par Samsung, Adata ou encore Koxia, les débits avoisinent les 13 Go/s voire 14 Go/s. En matière de contrôleurs, Silicon Motion proposera le SM2508. Chez la concurrence, on retrouve l’IG5666 (InnoGrit) et le PS5026-E26 (Phison).

Pour les PC grand public prémontés et les ordinateurs portables, Silicon Motion mise sur le contrôleur SM2507, programmé pour 2024 donc. Enfin, la société a également dans ses cartons un contrôleur SM8366 destiné aux SSD pour les entreprises et les centres de données. La phase d’échantillonnage devrait s’achever avant la fin 2022. Les premières références armées de ce contrôleur seront disponibles à partir de 2023.

