Star Wars Outlaws va intégrer le DLSS 3 et du ray tracing, le FSR 3 pour plus tard ?

©Ubisoft et Lucasfilm

Le monde vidéoludique devrait bientôt avoir un nouveau jeu estampillé Star Wars. Ce titre développé par Massive Entertainment et publié par Ubisoft va en effet atterrir sur PC et consoles de salon le 30 août 2024.

Baptisé Star Wars : Outlaws, celui-ci devrait raconter les aventures de Kay Viss, une contrebandière sillonnant la galaxie. Résolument next-gen le jeu va pleinement tirer parti du moteur graphique Snowdrop de Massive dont on peut admirer les prouesses sur Avatar : Frontiers of Pandora.

Le jeu a sa sortie proposera des effets du ray tracing mais aussi la compatibilité avec la technologie DLSS 3 de NVIDIA. Contrairement aux versions PS5 et Xbox Series sur PC, le jeu bénéficiera également de la technologie RTX Direct Illumination (RTXDI) afin de proposer des ombres sublimées.

Star Wars Outlaws est optimisé pour les CPU Intel

Comme pour Starfield et AMD, Ubisoft et Star Wars Outlaws ont décidé de lancer un partenariat exclusif avec Intel pour la sortie du jeu. En revanche, cela ne concerne pas les cartes graphiques mais les CPU de quatorzième génération cette fois-ci.

Le jeu sera donc optimisé pour les CPU Intel Core comme les Meteor Lake par exemple, Le but étant de maximiser les performances sur les processeurs de quatorzième génération.

Pour se faire le jeu adopterait une programmation améliorée pour les différents types de cœurs des CPU (P-Core et E-Cores). Évidemment ce n’est pas tout et le moteur graphique de Star Wars Outlaws devrait également permettre au jeu de bénéficier du FSR 3 d’AMD.

Bien qu’il n’ait pas été annoncé officiellement, cette technologie est parfaitement adaptable sur Snowdrop, que se soit l’upscaling ou la génération de frame. En revanche, il est impossible de dire si cela sera fait de manière officielle ou via le travail des joueurs grâce à l’ajout de mod de compatibilité.

©AMD ©AMD ©AMD ©AMD ©AMD ©AMD

Qu’attendre de Star Wars Outlaws ?

D’autres fonctionnalités de Snowdrop permettent , par exemple, d’utiliser la génération procédurale. Cet outil en particulier pourrait être particulièrement utile afin de développer des planètes et des environnements plus rapidement. Cependant par souci du détail les développeurs ont affirmé ne pas l’utiliser.

En effet, ils préféreraient proposer un univers plus restreint mais véritablement unique afin de gagner en authenticité. Ce genre de philosophie peut déjà être observé dans de récents titres Ubisoft comme Assassin’s Creed Mirage qui a revu à la baisse la taille de son monde pour le rendre plus cohérent et plus foisonnant.

©Ubisoft et Lucasfilm

Cela semble très intéressant et Star Wars Outlaw pourrait bien être l’un des jeux les plus prometteurs de cette année 2024. Cependant étant un titre publié par Ubisoft il faut tout de même se méfier des pratiques parfois douteuses de l’éditeur.

A titre d’exemple le jeu s’annonce assez cher même sur PC. Les éditions Digitale et Ultimate ne proposant que du contenu dématérialisé supplémentaire sont vendues 110 euros et 130 euros respectivement. La version normale est affichée au tarif de 70 euros. De plus, à sa sortie, le jeu (même en version physique) va nécessiter une connexion obligatoire pour être installé.