Steam : 28 millions d’utilisateurs connectés, un nouveau record

En 2022, il n’aura pas fallu attendre longtemps pour que Steam établisse un nouveau record en matière de nombre d’utilisateurs connectés simultanément. En effet, hier, le 9 janvier, la plateforme de Valve a rassemblé plus de 28 millions de joueurs en même temps.

La barre des 27 millions avait été atteinte fin novembre tandis que le seuil des 20 millions fut franchi en mars 2020. Au vu de cette tendance, il est très probable que l’étape des 30 millions d’utilisateurs connectés simultanément soit dépassée avant 2023. D’ailleurs, il sera intéressant de voir quel effet aura le déploiement du Steam Deck sur la popularité de Steam. Cette console portable captive-t-elle uniquement les habitués de la plateforme ou séduira-t-elle de nouveaux adeptes jusqu’ici éloignés de la plateforme ?

Steam : le meilleur de 2021

Un trio de tête qui ne change pas

Lors du record à 27 millions, les titres rassemblant le plus de joueurs étaient Counter Strike : Global Offensive, DOTA 2 et PUBG, avec respectivement 896 812, 678 401 et 285 866 joueurs ; des valeurs bien éloignées des pics comptabilisés pour ces trois jeux, lesquels sont d’environ 1,3 million pour CS GO et DOTA 2, supérieur à 3 millions pour PUBG.

Au moment où a été établi le record à 28 millions, le trio de tête des jeux était identique. Précisons néanmoins que la majorité des individus connectés à Steam ne sont pas en train de jouer : en général, entre 8 et 9 millions d’entre eux le font.