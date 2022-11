Steam ne cesse d’améliorer ses records de fréquentation

Fin octobre, Steam franchissait la barre symbolique des 30 millions d’utilisateurs connectés simultanément. Un mois plus tard, la plateforme de Valve a encore augmenté ce pool, avec presque 32 millions de comptes connectés en même temps.

© Steam

Hier, Steam a enregistré un pic de 31 955 907 utilisateurs connectés. Le nombre de joueurs étaient d’ailleurs plus élevé qu’à l’accoutumé, avec 9 423 733 utilisateurs en train de jouer selon SteamDB, dont le record mesuré est toutefois un peu moins élevé. Les soldes d’automne, qui durent jusqu’à demain, favorisent certainement l’afflux de connectés.

Steam indétrônable

Ces records de fréquence successifs témoignent d’une réalité : la concurrence de l’Epic Games Store ne porte pas préjudiciable à Steam. En moins de trois ans, la plateforme a été capable de rassembler 50 % d’utilisateurs en plus : le record à 20 millions, désormais bien lointain, remonte à seulement mars 2020. La popularité inébranlable de Steam a conduit bon nombre de studios à revenir dans son giron : comme Microsoft et EA en leur temps, Ubisoft a également acté son retour.

Enfin, si le nombre de joueurs connectés en même temps ne cesse de croître, les titres les plus populaires ne changent pas beaucoup. Lors du pic, Counter Strike : Global Offensive réunissait presque un million d’adeptes, Dota 2 plus de 800 000. PUBG occupait la troisième place du podium, talonné par un nouvel entrant, Call of Duty Modern Warfare 2/Warzone 2.0. Activision a d’ailleurs annoncé que le dernier opus de sa célèbre franchise avait attiré plus de 25 millions d’aficionados en à peine cinq jours. La cinquième place faisait également la part belle au genre Battle Royale, avec Apex Legends.

Pour finir, sachez que le titre ayant rassemblé le plus de joueurs simultanément sur Steam reste PUBG: BATTLEGROUNDS, avec un record à 3 257 248, très loin devant le second, Lost Ark et ses 1 325 305, qui devance de peu le troisième, Counter-Strike: Global Offensive, avec son pic à 1 308 963.